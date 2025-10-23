Foto: LETA, LA.LV kolāža

“Cilvēk, ja satiec mūs, lūdzu, nenošauj!” Sabiedrībā zināmi cilvēki piedalās aizkustinošā akcijā 0

LA.LV
15:08, 23. oktobris 2025
Kokteilis Mīli

Nedaudz vairāk kā pirms nedēļas zemnieku saimniecības īpašniekam un sociālo tīklu personībai Modrim Konovalovam bija jāieskatās acīs līdzcilvēku nežēlībai un necilvēciskai rīcībai, kad tika nošauti visi trīs viņa suņi, viņa ģimenes locekļi. Šis notikums līdz sirds dziļumiem satrieca daudzus jo daudzus cilvēkus visā Latvijā.

Reklāma
Reklāma
Tu pati sev pieliec klāt gadus! 8 ieradumi, kas liek sievietēm novecot ātrāk
Veselam
Vēders kā bumba? 5 ikdienas ieradumi, kas palīdzēs mazināt vēdera uzpūšanos un tikt galā ar tā radīto diskomfortu
Kokteilis
Lūdzu, lūdzu, kaut es būtu viens no viņiem: cilvēki, kas dzimuši šajos trijos datumos, tiek uzskatīti par visgudrākajiem pasaulē
Lasīt citas ziņas

Kamēr jāapbruņojas ar pacietību un jāgaida brīdis, kad patiesība nāks gaismā un vainīgie sodīti, tikmēr cilvēki turpina aktīvi paust savu atbalstu Modrim šajā tumšajā laikā viņa dzīvē.

Trešdien, 22. oktobrī, sociālajos tīklos norisinājās īpaša akcija “#gaismauzvarēstumsu”. Tās laikā daudzi Latvijas iedzīvotāji – arī sabiedrībā zināmi – publicēja bildes ar saviem četrkājainajiem mīluļiem, lai paustu savu līdzjūtību un nostāju.

CITI ŠOBRĪD LASA
Zinātne visā savā krāšņumā! Jūsu rīta kafija drīzumā varētu tikt izmantota pavisam negaidītā nolūkā
“Kauna traips.” Saeima pirmajā lasījumā atbalsta izstāšanos no Stambulas konvencijas
“Mēs nevaram nereaģēt!” Divas Krievijas militārās lidmašīnas pārkāpušas Lietuvas gaisa telpu

Fotogrāfijas papildināja stāsti ar lūgumu: “Cilvēk, lūdzu, nenogalini mani.”

Kā LA.LV novēroja sociālajā tīklā “Facebook”, akcijā piedalījās arī mūziķi Intars Busulis, Aija Andrejeva, mūzikas aprindās zināmā Anete Kalniņa, kas bijusi grupas “Putnu balles” menedžere, un Liepājas teātra aktrise Karīna Tatarinova.

Arī viņi publicējuši ierakstus, kas nepārprotami vēsta, lai cilvēks nenošauj viņu ģimenes locekļus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Latvijas Veterinārārstu biedrība: Bauskas novada pašvaldības izmantotās metodes ir nehumānas un pretlikumīgas
“Lai novērstu bažas par izmeklēšanas objektivitāti, izmeklē cita struktūrvienība” – policija komentē nošauto “Modra olu” suņu lietu
TV24
“Nošausim un pēc tam uzdosim jautājumus!” Jurjevs sašutis par trīs suņu slepkavību Bauskas pusē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.