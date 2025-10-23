“Cilvēk, ja satiec mūs, lūdzu, nenošauj!” Sabiedrībā zināmi cilvēki piedalās aizkustinošā akcijā 0
Nedaudz vairāk kā pirms nedēļas zemnieku saimniecības īpašniekam un sociālo tīklu personībai Modrim Konovalovam bija jāieskatās acīs līdzcilvēku nežēlībai un necilvēciskai rīcībai, kad tika nošauti visi trīs viņa suņi, viņa ģimenes locekļi. Šis notikums līdz sirds dziļumiem satrieca daudzus jo daudzus cilvēkus visā Latvijā.
Kamēr jāapbruņojas ar pacietību un jāgaida brīdis, kad patiesība nāks gaismā un vainīgie sodīti, tikmēr cilvēki turpina aktīvi paust savu atbalstu Modrim šajā tumšajā laikā viņa dzīvē.
Trešdien, 22. oktobrī, sociālajos tīklos norisinājās īpaša akcija “#gaismauzvarēstumsu”. Tās laikā daudzi Latvijas iedzīvotāji – arī sabiedrībā zināmi – publicēja bildes ar saviem četrkājainajiem mīluļiem, lai paustu savu līdzjūtību un nostāju.
Fotogrāfijas papildināja stāsti ar lūgumu: “Cilvēk, lūdzu, nenogalini mani.”
Kā LA.LV novēroja sociālajā tīklā “Facebook”, akcijā piedalījās arī mūziķi Intars Busulis, Aija Andrejeva, mūzikas aprindās zināmā Anete Kalniņa, kas bijusi grupas “Putnu balles” menedžere, un Liepājas teātra aktrise Karīna Tatarinova.
Arī viņi publicējuši ierakstus, kas nepārprotami vēsta, lai cilvēks nenošauj viņu ģimenes locekļus.