"Mola" pārbūves vizualizācijas

FOTO. Tirdzniecības centrs “Mols” pilnībā mainīs “seju”! Publiskotas vizualizācijas, kas ļauj saprast, kā tur nākotnē izskatīsies 0

20:00, 10. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

“Citify Riga” “Facebook” lapā publiskota prezentācija, kurā redzams, kā nākotnē varētu izskatīties tirdzniecības centrs “Mols”, kurā šobrīd manāma mazāka rosība nekā citos centros. Bet izskatās, ka viss varētu mainīties.

Lasīt citas ziņas

“Citify Riga” raksta: “Vai jau esi redzējis plānus par Mols tirdzniecības centra pārbūvi? Arhitekti no Umagamma ir uztaisījuši fantastisku prezentāciju, ko noteikti vērts apskatīt! Ideja pārvērst piepilsētas tipa centru par pilsētas formāta vietu ir vienkārši – īsts chef’s kiss!”

Prezentācijā redzams, ka teritorija izskatīties pēc kompleksa atpūtas un iepirkšanās centra ar dažādām zonām un laika pavadīšanas iespējām.

Komentāros tiek norādīts, ka darbi varētu sākties tuvāko divu gadu laikā un ilgt vēl apmēram divus gadus. Tātad labs minējums projekta noslēguma laikam būtu 2029.–2030. gads.

Vairāk skatiet pievienotajā galerijā!

