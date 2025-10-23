“Kur Maestro šobrīd gūst spēku un enerģiju…” Arnis Krauze atklāj, kā klājas Raimondam Paulam 0
LA.LV jau vēstīja, ka oktobrī neparedzētu apstākļu dēļ pēkšņi nācās atcelt koncertuzvedumus “Pauls un Keišs. Vīrieši labākos gados”, liekot noprast, ka sašķobījusies Raimonda Paula veselība. Ne mazums cilvēku šajās dienās veltīja Maestro laba vēlējumus, piedomājot gaišas domas par mūsu izcilo komponistu.
Žurnālists Arnis Krauze savos sociālajos tīklos publicējis video, kas apliecina – Maestro jūtas labāk.
Vispirms viņš publicēja video fragmentu ar Raimondu Paulu pie klavierēm, rakstot: “Kur Maestro šobrīd gūst spēku un enerģiju – nu, protams, pie klavierēm!”
Bet nedaudz vēlāk Krauze publicēja aizkustinošu video no šova “Divi Krauzes”, kurā Maestro redzams pie klavierēm, kamēr sanākušie šova skatītāji, stāvot kājās, dziedāja komponista dziesmu “Teic, kur zeme tā”.
“Kad uzrunājām Raimondu Paulu atnākt uz šoviņu Divi Krauzes, neticēju ka Maestro piekritīs. Piekrita uzreiz. Skatītāji, skatuve un viņa dziesmu izpildītāji arvien ir Maestro spēka avots. Šodien bija tik īpaši atkal redzēt Meistaru pie klavierēm pēc maza spēku uzkrāšanas brīža. Veselību!” rakstīja Krauze.