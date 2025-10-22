“Katram ir savas problēmas…” Kurusova atklājusi, ka viņā mīt kādas maģiskas spējas 0
Bijušās dejotājas, batutu fitnesa treneres un TV realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieces Aleksandras Kurusovas dzīvē nesen notikušas būtiskas pārmaiņas, tādēļ viņa nolēmusi apmeklēt savu ilggadējo draudzeni, numeroloģi Annu. Vizītes mērķis ir rast iekšēju līdzsvaru un atbildes par sevi, savu neatkarību un pašpieņemšanu jaunajos apstākļos.
Aleksandra Kurusova draudzenei atklāj, ka vēlētos uzzināt par sevi ko tādu, ko pati vēl neapzinās. “Šogad daudz kas ir mainījies – gan darbs, gan sajūtas, gan cilvēki apkārt. Gribas saprast, ko tie mani cipari nozīmē. Varbūt arī to, ko tie saka par mīlestību,” atzīst Aleksandra. Anna, rūpīgi ieklausījusies, ķeras pie Aleksandras dzimšanas datu analīzes.
Numeroloģe atklāj, ka dzimšana 18. datumā norāda uz milzīgu enerģiju un spēcīgu intuīciju. Taču tam nāk līdzi arī liels pārbaudījums – neticība sev. “Tas ir tavs lielākais pārbaudījums,” saka Anna un turpina: “Tu esi ļoti stipra, bet reizēm šaubies par sevi. Un tieši tās šaubas bremzē tavu spēku.”
Aleksandra Kurusova šajos vārdos sevi nekļūdīgi atpazīst: “Zini – no malas cilvēkiem liekas, ka es esmu pārliecināta un droša – tāda “vecene ar olām”, kā mēdz teikt. Bet viņi nezina, kas notiek man iekšā. Ir dienas, kad es vispār neticu sev.”
Viņa piebilst, ka dzīves gaitā iemācījusies to neizrādīt, jo citiem tas bieži vien neinteresē. “Katram ir savas problēmas. Es parasti turu savas emocijas pie sevis,” pauž Kurusova.
Anna skaidro, ka šāda uzvedība ir tipiska “astoņpadsmitajiem” – viņi ārēji izstaro spēku, bet iekšēji nereti cīnās ar zemu pašvērtējumu. Tajā pašā laikā dzimšanas datums viņai devis dziļu intuīciju un spēju paredzēt notikumus. “Tu vari just cilvēkus, lasīt situācijas. Tā ir tava dāvana, tikai tu vēl neesi līdz galam tai noticējusi,” uzsver numeroloģe.
Aleksandra ar smaidu atzīst, ka par šīm lietām domājusi jau agrāk. “Mana mamma vienmēr teica, ka man ir “raganiņas spējas”,” viņa smejas un atceras, ka reiz, braucot garām pilsētiņai Ragana, māte mēdza sacīt: “Re, tava pilsētiņa, raganiņ”. “Varbūt viņa nemaz nekļūdījās,” ar humoru piebilst Aleksandra.
Aizkadrā Aleksandra atklāj, ka bieži vien jūt notikumus un cilvēkus pirms tie notiek, taču līdz šim no šīs sajūtas vairāk baidījusies, nevis to izmantojusi. “Varbūt tiešām ir pienācis laiks noticēt tai “raganiņai” sevī,” spriež Kurusova.
Sarunas laikā tiek skartas arī tēmas par attiecībām un nepieciešamību pēc vienatnes. Anna skaidro, ka 18. datumā dzimušie smeļ spēku no ūdens. “Tas ir tavs elements – tev pietiek nopeldēties, un tu atdzimsti,” skaidro Anna. Aleksandra atzīstas, ka viņai ir būtiski pabūt vienai. “Tā nav vientulība vai bēgšana. Es tā uzlādējos. Man pietiek aiziet pie jūras vai uz mežu, un es jūtu, ka enerģija atgriežas,” saka Kurusova un piebilst, ka jūra viņu nomierina.
Runājot par attiecībām, abas secina, ka to pamats ir uzticēšanās un godīgums. Numeroloģe uzsver, ka veiksmīgu attiecību atslēga ir atklāta komunikācija. “Ja attiecībās nav iespējams būt atklātam, tad kam tās vispār vajadzīgas?” pauž Anna, un Aleksandra pilnībā piekrīt.
