Tas turpmāk notiks katru dienu? Krievijas kara lidmašīna pārlidojusi Baltijas jūrai 0
Krievijas kara lidmašīna Baltijas jūrā pārlidojusi Vācijas karaflotes fregati, trešdien paziņoja Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss.
“Krievijas dronu un kara lidmašīnu ielidošana dziļi Polijas un Igaunijas gaisa telpā un Vācijas fregates pārlidošana Baltijas jūrā dažu dienu laikā nepārprotami liecina, ka Krievija arvien biežāk ar pieaugošu intensitāti burtiski pārbauda arī NATO dalībvalstu robežas,” norādīja Piastoriuss.
Kuģu pārlidošana tiek uzskatīta par nevēlamu provokāciju.
Avoti aģentūrai DPA pavēstījuši, ka incidentā bijusi iesaistīta fregate “Hamburg”, kas šobrīd piedalās NATO manevros “Neptune Strike”.
Vācu karakuģis pārlidots divas reizes pagājušās nedēļas beigās.
Uzrunājot Bundestāga deputātus, ministrs norādīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins provocē NATO dalībvalstis, cenšoties atklāt, parādīt un izmantot alianses vājās vietas, taču viņš pieļaujot kļūdu.
“Uz Krievijas provokācijām alianse reaģēja ar nepārprotamu vienotību un apņēmību, taču tajā pašā laikā ar nepieciešamo aukstasinību, kas tik svarīga šajās dienās,” uzsvēra Pistoriuss.