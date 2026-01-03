TESTS. Vieta, kur tu parasti nostājies, iekāpjot liftā, atklāj vairāk, nekā daži vēlas atzīt 0
Vieta, kur tu nostājies, iekāpjot liftā, var daudz pastāstīt par tevi un taviem sociālajiem paradumiem. Kā vēstīts Lifeshouts.com, psiholoģijā šie mazie, šķietami nenozīmīgie brīži sniedz diezgan precīzas norādes.
Kur tu parasti stāvi – priekšā, pie aizmugurējās sienas, stūrī, pie pogām vai maini vietu atkarībā no situācijas?