TESTS. Zirgs, vilks vai taurenis? Dzīvnieks, kuru pamani pirmo, atklāj, kas vada tavu dzīvi 0
Būsim godīgi – teju katrs, pētot sociālos tīklus, ir nejauši uzdūries uz raksta, kas sākas ar tekstu “pirmā lieta, ko tu pamanīsi”. Pat ja mēs zinām, kā tas nav gluži Hārvardas līmeņa psiholoģiskais novērtējums, mēs tomēr gribam ielūkoties. Kāpēc? Jo ir kaut kas saistošs tajā, ka vienkāršs attēls spēj kalpot kā spogulis lietām, kuras ikdienā mēdzam ignorēt.
Šajā optiskajā ilūzijā ir paslēpti trīs dažādi dzīvnieki: zirgs, vilks un taurenis. Tas, kurš pirmais piesaista tavu uzmanību, var norādīt uz tavu “aklo zonu” – kādu no ieradumiem vai bailēm, kas klusi vada tavu dzīvi.
Svarīgi atcerēties, ka šī nav diagnoze, bet gan izklaidējošs pamudinājums paraudzīties uz sevi no malas.
Kuru dzīvnieku pamanīji pirmo?