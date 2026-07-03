Foto: reuters/scanpix/leta

“Viss pajuka haosā!” Harija un Meganas brauciens uz Lielbritāniju atkal sagādā galvassāpes karalim Čārlzam 0

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kokteilis.lv
7:36, 3. jūlijs 2026
Kokteilis Apbrīno

Harija un Meganas plānotā vizīte Lielbritānijā atkal nonākusi uzmanības centrā – un ne jau labā nozīmē. Kā raidījumā “Palace Confidential” stāsta “Daily Mail” žurnāliste Elisona Bošofa, Saseksas hercogu brauciens, kam bija jābūt mierīgai ģimenes vizītei, pārvērties pamatīgā juceklī, vēsta DailyMail.com.

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Paredzēts, ka Harijs un Megana Lielbritānijā ieradīsies jau pavisam drīz, taču braucienu aizēnojis neatrisinātais jautājums par viņu drošību. Harijs joprojām nav samierinājies ar to, ka pēc atteikšanās no karaliskajiem pienākumiem viņam vairs automātiski nepienākas nodokļu maksātāju apmaksāta apsardze.

Bošofa apgalvo, ka neskaidrība sākusies pēc tam, kad Harija un Meganas pārstāvji vienā dienā medijiem izplatījuši informāciju par vizītes plāniem, bet jau nākamajā dienā sākuši dot mājienus, ka Harijs varētu vispār neatbraukt. Viņasprāt, tas izskatījies haotiski un slikti organizēti.

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No šīs situācijas ciešot ne tikai karaliskā ģimene, bet arī labdarības organizācijas, kuras Harijam bija paredzēts atbalstīt. Daži pasākumi jau bijuši saplānoti un tiem vajadzēja palīdzēt piesaistīt naudu nākotnes projektiem, tostarp “Invictus Games” spēlēm.

Sarežģītā situācijā nonācis arī karalis Čārlzs. Viņš, pēc Bošofas domām, mēģinājis spert soli pretī dēlam, taču drošības jautājumā karalis nevar vienkārši pieņemt lēmumu pēc savas gribas. Par to lemj atbildīgās institūcijas, nevis pils.

Bošofa uzskata, ka no Saseksas puses izskanējušas pārspīlētas cerības, ka karalis varētu personīgi iejaukties un atrisināt apsardzes jautājumu. Taču Bekingemas pils šādu iespēju noliedz.

Rezultātā vizīte, kurai vajadzēja būt mierīgam ģimenes un labdarības braucienam, atkal pārvērtusies par skaļu publisku strīdu. Un karalim Čārlzam tas nozīmē kārtējo ļoti neērtu situāciju attiecībās ar Hariju un Meganu.

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