VIDEO. Divi milži – “Prāta Vētra” un Fiņķis – apvienojas, radot jaunu skanējumu “Dārzniekam” 0
“Prāta Vētra” un Fiņķis apvieno spēkus, lai jaunu skanējumu piedzīvotu 1996. gadā izdotā dziesma “Dārznieks”. No 2. jūlija radiostacijās un digitālajās mūzikas straumēšanas platformās var dzirdēt “Dārznieks vol2”.
Ideja par kopdziesmu Fiņķim un “Prāta Vētrai” radusies jau sen, taču īstais skaņdarbs atnāca tikai tagad. Šogad ievērības cienīgu jubileju atzīmēja “Prāta Vētras” albums “Veronika”, un bija pārliecība, ka tieši “Dārznieks” ir tas, kurš pelnījis ieskanēties pa jaunam.
“Jaunā dziesmas versija ir reveranss “Veronikai”. Jau zināmajam dziesmas tēlam, kurš tikai sapņo par dārznieka profesiju, pievienojas mūsdienu varonis, kuram, šķiet, neiet nemaz tik viegli! Esam izspēlējušies ar šīm personālijām no visām pusēm,” par dziesmu stāsta mūziķi.
Dziesmas producents ir Fiņķa grupas biedrs Kristaps Ērglis. Kopā ar “Prāta Vētru” un Fiņķi jaunās dziesmas ierakstā piedalījies arī ģitārists Kaspars Vizulis un taustiņinstrumentālists Toms Mikāls.
Fiņķis un “Prāta Vētra” kļuva par draugiem pirms pāris gadiem dziesmu aptaujā “Muzikālā banka” Daugavpilī, kad kopīgi atskārta, ka Helvija Fiņķa tētis Aivis Fiņķis bija “Prāta Vētras” puišu sporta skolotājs kādreizējā Jelgavas 1. ģimnāzijā. “Mēs visi joprojām uzturam sportisku garu, esam pateicīgi mūsu skolotājiem par zināšanām un iedvesmu. “Dārznieks vol2” noteikti ir atsauce uz šo laiku, pat videoklipā esam apģērbušies pagājušajam gadsimtam raksturīgajās sporta jaciņās,” ar smaidu atceras “Prāta Vētra”.
Dziesmas videoklips filmēts pop-up koncerta laikā Liepājas Pētera tirgū uz analogajām video kamerām. Video klipa radošais kodols ir režisori Kaspars Roga, Helvijs Fiņķis un operators Mārtiņš Kivlinieks. Mūziķi pateicas Liepājas Pētertirgum un visiem pop-up koncerta apmeklētājiem, kuri nu kļuvuši par daļu no “Dārznieks vol2”.
Kā zināms, tieši Liepājā 18. jūlijā gaidāms vērienīgais “Prāta Vētras” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts, kurā kā viesmākslinieks piedalīsies arī Fiņķis.
“Pārsteigumu netrūks! Dzirdēsiet gan “Dārznieks vol2”, gan jau manas zināmākās dziesmas jaunā mērcītē,” stāsta Fiņķis. Fiņķis ir arī viens no radošās komandas, kura gatavoja “Pirmās dienas tūres” dziesmu videostāstus. Tos pilnā krāšņumā varēs baudīt arī Liepājā uz iespaidīgās skatuves ekrāniem.