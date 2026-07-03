“Iepazinu īsto Leldi!” publiski atklāj aktrises sirdsāķītis, bet pati Dreimane par visiem spēkiem vēlas attiecības atjaunot 0
Aktrises Leldes Dreimanes un uzņēmēja Artūra Bernāta attiecības pēdējo nedēļu laikā kļuvušas tik nesaprotamas, ka arī viņi vairs nezina, kurp tās vedīs. Lelde sarunā ar žurnālu “Privātā Dzīve” atklāj, kā cenšas glābt mīlestību, bet Artūrs apjautis, cik atšķirīgi viņi patiesībā ir.
“Mums pašlaik viss ir procesā, attiecības noteikti nav beigušās. Jā, šobrīd dzīvojam atsevišķi. Es dzīvoju savā dzīvoklī, bet esam kontaktā,” saka aktrise Lelde Dreimane.
Viņas mīla ar uzņēmēju Artūru Bernātu uzplauka gada sākumā, bet tad abi vairs neparādījās sabiedrībā kopā. No pirksta pazuda arī saņemtais solījuma gredzens. To, ka attiecībās iestājusies krīze, jūnija sākumā sarunā ar “Privāto Dzīvi” Bernāts vairs nenoliedza. Vīrietis norādīja, ka abiem ir atšķirīgs dzīvesveids – viņš ir divu bērnu tēvs ar saviem pienākumiem, savukārt aktrise dienu var pavadīt, kā vēlas. Tagad arī Lelde atzīst, ka attiecībās tiešām noticis lūzums.
“Trīs mēnešus bija rozā briļļu periods, bet, kad brilles sāk krist, parādījās realitāte. Vienkārši jābūt redzīgiem. Ja mums ir vēlme būt kopā, tad jāatrod risinājums. Man ir svarīgi, lai mēs tiešām viens otru saprastu,” saka Dreimane.
Viņas draugam bijis grūti pieņemt Leldes profesionālo darbību. “Artūrs zināja, ka esmu aktrise, bet, kad dzīvē pirmo reizi sastapās ar mīlestības spēlēšanu ekrānā, viņam nebija viegli to pieņemt. Katrā ziņā vismaz šobrīd nejūtu gatavību upurēt savu karjeru attiecību dēļ,” skaidro Dreimane.
Aktrises mīļotais gan piekrita demonstrēt savas attiecības ar Leldi TV šova “Laimīgie laiku(s) neskaita”, taču pēcāk atzina – viņš nav šovu cilvēks un šāda uzspēlēta dzīve viņam netīk. “Šovs ir šovs. Sanāca tā, kā sanāca. Raidījuma veidotāju uzdevums bija dokumentēt notikumus un veidot savu stāstu. Taču vienmēr jāapzinās, ka tas ir teātris,” par šovā parādīto tagad saka Lelde.
Dreimane aizvien cer, ka varēs gan radoši piepildīt sevi, gan glābt attiecības. Tāpēc aktrise nolēmusi paklausīt kādam viedam padomam. “Šo metodi mums ieteica ļoti garīgs cilvēks. Uz mums paskatoties, viņš sacīja: “Te viss ir labi, tikai abiem vairāk vajag savā starpā sarunāties.”
Metode paredz septiņas reizes doties uz tikšanos, kuru laikā izrunājam konkrētu tēmu, kas mūsu attiecībās būtiska gan viņam, gan man. Ja septiņu randiņu laikā nonākam pie pozitīva kopsaucēja, tad varam sākt domāt par nopietnākas savienības atjaunošanu,” klāsta aktrise. “Mums jau ir bijušas sarunas, kas ievirzījušās pozitīvā gultnē. Turklāt viņam ir brīnišķīgi bērni, ar kuriem man ir lieliskas attiecības. Katrā ziņā esmu par pozitīvu iznākumu un mīlestību,” tā Lelde.
“Šobrīd mēs nebijām viena ceļa gājēji. Vides un ģimenes modelis, kādā katrs esam dzīvojuši pirms tam, iespējams, arī radīja grūtības saprast vienam otru labāk,” PDz teic Artūrs Bernāts. “Lelde ir sirsnīga, savā būtībā labs cilvēks. Taču mums ir arī daudz atšķirīgā, dažādi redzējumi par dzīvi. Mums katram ir savas vērtības, un neviens nav ne labāks, ne sliktāks,” viņš saka. “Tikai laiks var dot iespēju pielāgoties, iepazīt un saprast, vai šīs divas pasaules var sadzīvot kopā,” lēš Artūrs.
Viņš uzskata, ka savu lomu attiecībās nospēlējis arī tas, ka gan Artūram, gan Leldei šajā laikā vajadzēja atvadīties no saviem suņiem. “Notika lielas nelaimes – mūsu mīluļu zaudējums, kuram Leldei bija ļoti grūti tikt pāri. Sāpju un pārdzīvojumu viņai bija ļoti daudz. Grūti bija noskatīties, kā viņa cieš. Biju klātesošs un centos palīdzēt, kā spēju. Iespējams, sāpes par zaudējumu neļāva mūsu attiecībām attīstīties. Jāpārdzīvo vienas sāpes, lai varētu atrisināt nākamās,” spriež Bernāts.
“Es savulaik izvēlējos Leldi, lai būtu ar viņu kopā. Vai to nožēloju? Protams, ka ne! Mums bija tiešām daudz skaistu un neaizmirstamu brīžu, un tos es saglabāšu savās atmiņās,” viņš uzsver.
“Šobrīd ir sāpīgi noskatīties, kā publiskajā telpā tiek risinātas mūsu attiecības, pašiem neesot klātesošiem. Bez iespējas atklāt īsto stāstu. Taču visam ir arī tā zelta maliņa. Lelde manā sirdī un prātā paliks vienmēr. Iespējams, mums vienkārši nebija īstais laiks un vieta. Mēs neatradām viens otram pareizo pieeju vai pareizo mīlestības valodu. Man bija iespēja iepazīt to īsto Leldi, kuru lielākā daļa nav redzējusi. Un tā Lelde ir skaista, gaismas un labā piepildīta. Sirsnīga un labsirdīga,” tā Artūrs.