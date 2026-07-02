Šajos gados dzimst finanšu ģēniji: viņiem ir vislielākās izredzes kļūt stāvus bagātiem 0
Vai panākumi un bagātība ir ierakstīti zvaigznēs un mūsu dzimšanas gadā? Mākslīgais intelekts, analizējot pasaules miljardieru un miljonāru sarakstus, ir identificējis trīs spēcīgākos gadus, kuros dzimušajiem, spriežot pēc ķīniešu horoskopa, ir statistiski vislielākā iespēja kļūt stāvus bagātiem.
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