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Piena Ceļš atkal redzams visā tā krāšņumā: kad un kā iegūt iespaidīgākās nakts debesu fotogrāfijas 1

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LA.LV
9:45, 4. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Vasara Ziemeļu puslodē ir ne tikai īso nakšu, bet arī tas laiks, kad debesīs skatāma viena no iespaidīgākajām astronomiskajām parādībām. Tieši jūnijā debesīs sāk atgriezties spožākā mūsu galaktikas daļa – Piena Ceļa centrs, kas fotogrāfiem un zvaigžņu vērotājiem paver lieliskas iespējas iemūžināt vienu no skaistākajiem nakts debesu skatiem.

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Lai gan Piena Ceļš ir redzams visa gada garumā, tieši no maija līdz septembrim iespējams vērot un fotografēt tā spožāko un fotogēniskāko daļu. Tomēr veiksmīgam rezultātam nepietiks vien ar skaidrām debesīm – būtiska ir pareiza vietas izvēle, piemērots laiks un atbilstošs aprīkojums.

Kad Piena Ceļš redzams vislabāk?

Pēc vasaras saulgriežiem zvaigžņu vērošana kļūst par vēlo vakara nodarbi – Piena Ceļa spožākā daļa paceļas dienvidaustrumu debesīs. Vērošanai un fotografēšanai parasti pieejamas aptuveni trīs stundas, līdz austrumu pusē debesis atkal sāk blāzmot.

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Lai ieraudzītu galaktiku visā tās krāšņumā, nepieciešamas iespējami tumšas debesis. Pilsētu apgaismojums būtiski samazina redzamību, tādēļ ieteicams doties ārpus apdzīvotām vietām, kur gaismas piesārņojums ir minimāls. Šādas vietas iespējams atrast, izmantojot gaismas piesārņojuma kartes vai īpaši aizsargātas tumšo debesu teritorijas.

Vasaras otrajā pusē iespējas kļūs vēl labākas

Lai gan jūnijs ir parasti lielisks laiks, lai sāktu fotografēt Piena Ceļu, vēl pateicīgāki apstākļi būs jūlijā, augustā un septembrī. Šajā laikā galaktikas spožākais centrs debesīs atradīsies augstāk un būs redzams ilgāk.

Pieredzējuši astrofotogrāfi šajā sezonā nereti dodas uz vietām ar īpaši tumšām debesīm un zemāku platuma grādu – Kanāriju salām, Namībiju, Čīli, Austrāliju vai Jaunzēlandi. Tur iespējams ieraudzīt vēl lielāku un iespaidīgāku Piena Ceļa centrālo daļu, ko ziemeļu platuma grādos redzēt nav iespējams.

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