“Kaut kā stulbi tā teikt!” Niks Endziņš atklāj, par ko uztraucies pirms pirmā randiņa ar Sindiju 0
1188.lv sarunu ciklā “Un tā tas sākās” uz sarunu aicināti Sindija Brokāne un Niks Endziņš. Sarunas laikā Niks atklāj, ka savulaik internetā redzētais un lasītais viņam licis domāt, ka Sindija ir krietni vien apaļīgāka. Tāpēc satikšanās dzīvē viņu patīkami pārsteigusi un tikai lieku reizi apliecinājusi, ka nevar uzticēties tam, kas redzams internetā.
1188.play sarunu šovā “Un tā tas sākās” saruna ar Niku Endziņu un Sindiju Brokāni ievirzās par priekšstatiem – vai pirmais iespaids var būt maldinošs? Un kāds Sindijai un Nikam bijis iespaids vienam par otru, pirms viņi satikušies dzīvē? Vai iedomātais bija atbilstošs realitātei?
Gan Nikam, gan Sindijai šis jautājums sagādā jautrību, un Nikam atbilde ilgi nav jāapdomā, atskan pārliecinošs: “Nē. Kaut kā stulbi tā teikt, bet es kaut kādā veidā, kad gāju ar Sindiju satikties, man likās, ka viņa iznāks ārā no savas mājas durvīm, man likās, ka iznāks tāda apaļīga meitene. Tāpēc, ka Gobzems kaut ko bija ielicis, ka Sindija ir apaļīga. Bet man tiešām nav iebildumi pret apaļīgām meitenēm, ja man būtu iebildumi, es nebūtu ar Sindiju saticies. Un tad Sindija nāk – tik tieva, tā kā modele!”
Visādi citādi gan Sindija likusies tieši tāda kā likusies, jo viņa internetā neko netēlo. Nikam ir interesanti, ko par viņu domājusi Sindija, pirms abi tikušies, jo nekad viņai nav to jautājis.
Sindija atklāj, ka viņai īsti nekāda priekšstata nav bijis, tikai kaut kas aptuvens: “Protams, es zināju, ka ir daudz dažādi skandalozi raksti, bet, sākot ar viņu sarakstīties, es pat to īpaši neņēmu vērā. Es tik ļoti viņu ieraudzīju, man tik liela ziņkāre bija, ka es vienkārši ļāvos.”
Sindija neslēpj, ka sākumā gan draugi, gan ģimene bijuši izbrīnīti, ka Sindija tieši ar bēdīgi slaveno Endziņu satiekas, bet Niks ir priecīgs, ka visu domas par viņu mainījušās, kad iepazinušies tuvāk. Pat ar Sindijas brālēnu, kurš bijis visvairāk sašutis, tagad Nikam ir ļoti labas attiecības.
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