"Tie ir noderīgi idioti!" Slaidiņš atklāj 5 soļus, kā okupantu specdienesti elementāri savervē ukraiņu jauniešus sabotāžas aktiem
Krievijas Federālais drošības dienests ir izvērsis plašu tīklu, lai Ukrainas iekšienē veiktu sabotāžas aktus, un tas kā galveno mērķauditoriju izvēlas tieši jauniešus. Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, kopš 2021. gada reģistrēto kriminālprocesu skaits par sabotāžas aktiem Ukrainā ir audzis dramatiski – gandrīz 13 reizes, sods piespriests 17 cilvēkiem (lielākoties nepilngadīgie) par dažādu objektu un militāro transportlīdzekļu bojāšanu un dedzināšanu.
“Skaidrs, ka tas ir pateicoties Krievijas aģentūrai, kura vervē šos jauniešus. Jāsaka, ka lielākā daļa no viņiem ir vienkārši noderīgi idioti, kas neapzinās to ļaunumu, bet redz iespēju viegli nopelnīt,” situāciju raksturo Slaidiņš.
Pieci soļi līdz nodevībai: Kā strādā vervētāji?
J. Slaidiņš detalizēti izklāsta shēmu, kā Krievijas kuratori “uzsēdina uz āķa” vietējos jauniešus. Šis process sastāv no pieciem mērķtiecīgiem soļiem:
1. solis: Kontakts. Tiek meklēts “atbilstošs eksemplārs” sociālajos tīklos – Telegram kanālos, Facebook un citur.
2. solis: Uzsildīšana. Neviens uzreiz neprasa veikt smagus noziegumus. Sākotnējie uzdevumi ir neticami vienkārši, piemēram, uzrakstīt uz sienas, ka “Ukrainas valdība ir slikta”. Slaidiņš norāda: “Tas praktiski ir bez riska un diezgan labi apmaksāts “darbs” – 600 dolāru. Persona saņem naudu un pārliecinās, ka shēma darbojas.”
3. solis: Instruktāža. Kurators rūpīgi pamāca dalībnieku, ko ņemt līdzi uz dedzināšanas vietu, kā nokļūt objektā, kā kaut ko salauzt un kā pareizi apliet ar degvielu.
4. solis: Videofiksācija. Šis ir kritiskākais posms. Tiek izmantotas īpašas lietotnes, kas videoierakstā uzreiz uzliek GPS koordinātas, datumu un laiku. “Ar tās palīdzību kurators var redzēt precīzi, kas notiek – vai aizdedzināts pareizais objekts, vietu un brīdi,” skaidro Slaidiņš.
5. solis: Apmaksa. Maksājumi notiek kriptovalūtās, ko starpnieki vēlāk konvertē grivnās caur Ukrainas bankām. Ar katru reizi uzdevumi kļūst “stiprāki un stiprāki”.
Pievienotajā video skatieties plašāku J. Slaidiņa skaidrojumu, kā notiek Ukrainas jauniešu musināšana.