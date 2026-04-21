Spalvas putēs? Putina tuvākajā lokā plaisa – divi "klani" jau sākuši aizmugurisku varas dalīšanu
Krievijas diktatora Vladimira Putina tuvākajā lokā iezīmējusies plaisa – divi ietekmīgi klani aiz prezidenta muguras sākuši cīņu par varas pārdali. Izdevums Corriere della Sera ziņo par asu konfliktu starp Sergeju Kirijenko un Andreju Belousovu. Pēc žurnālista Mihaila Zigara domām, tik augsta līmeņa rīvēšanās liecina par strauju spriedzes pieaugumu Kremļa gaiteņos.
Konflikts izcēlies starp prezidenta administrācijas vadītāja pirmo vietnieku Kirijenko un aizsardzības ministru Belousovu. Strīdus ābols ir valdošās partijas “Vienotā Krievija” sarakstu veidošana pirms gaidāmajām Valsts domes vēlēšanām.
Tomēr realitātē sarakstus sastāda Kirijenko komanda. Slēgtā sanāksmē Belousovs norādīja, ka kandidātu vidū nav vis īstu frontinieku, bet gan ierēdņi, kuri dienējuši tālu no kaujas lauka. Pēc šī atklājuma aizsardzības ministrs pieprasīja tiesības personīgi izvēlēties veterānus, kurus virzīt politikai.
Kirijenko pret šādu pavērsienu kategoriski iebilst.
Svaigā atmiņā vēl ir Jevgēņija Prigožina dumpis, tāpēc vara baidās no jebkādām neatkarīgām personībām, kurām ir militārs svars.
Tikmēr Belousova ietekme turpina augt, īpaši pēc tam, kad tika uzsāktas krimināllietas pret bijušā ministra Sergeja Šoigu tuvākajiem līdzgaitniekiem.
un Krievijas Pareizticīgā baznīca. Eksperti uzsver – šis konflikts izgaismo dziļāku sistēmas krīzi, kurā kara un vēlēšanu tuvums tikai saasina cīņu par ietekmi.