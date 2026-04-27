Brīnumi notiek! Ogrēnieši un citi zibenīgi palīdz stiprajā vējā cietušajam “Lapsu mājas sieram” 0
Kad dabas stihija vienā mirklī apstādina darbu, šķiet, ka pasaule apstājas. Taču Ogres mājražotāja “Lapsu mājas siers” stāsts pierāda, ka Latvijas iedzīvotāju sirdis ir plašas un palīdzīga roka tiek sniegta acumirklī.
Šodien uzņēmums “Lapsu mājas siers” piedzīvoja skarbu triecienu – spēcīgais vējš sagrāva saimniecības noliktavu, iznīcinot ražošanas procesam vitāli nepieciešamo inventāru, tostarp šķīvjus.
Uzņēmums dalījās ar palīdzības saucienu sociālajos tīklos: “Esam palikuši bez neviena šķīvja. Mūsu ražošanas process pēkšņi ir pilnībā apstājies… Vajag vismaz 300 šķīvjus.”
Saimnieki lūdza ziedot jebkādus šķīvjus – dažāda izmēra, lietotus, lai tikai varētu atsākt darbu un nepievilt savus pircējus.
Ziņa zibenīgi izplatījās sociālajos tīklos, un palīdzēt gribētāji neatstāja uzņēmējus nelaimē. Tikai piecas stundas pēc pirmā ieraksta publicēšanas uzņēmums dalījās ar priecīgu vēsti: “Neizsakāmi liels paldies visiem!!! Nepieciešamais šķīvju skaits ir saņemts! Paldies visiem, kas iesaistījās!”
Palīdzību sniedza ne tikai kaimiņi un ogrēnieši, bet cilvēki no visas Latvijas.
Ogres mērs Andris Krauja sociālo tīklu platformā “Facebook” neslēpa lepnumu, ka šis gadījums ir izcils kopienas spēka piemērs.
“Šādos brīžos ļoti skaidri redzam, ka vietējie uzņēmēji un mājražotāji nav tikai ‘tirgotāji’. Tie ir mūsu cilvēki. Mūsu garšas, mūsu darbs, mūsu novada stāsts,” viņš rakstīja un uzsvēra, ka “Lapsu mājas siera” ģimene nepadodas – darbs turpināsies, lai jau tuvākajā tirdziņā iecienītais siers atkal būtu pieejams pircējiem.
Tāpat A.Krauja piebilda: “Tāpēc viens no vislabākajiem veidiem, kā šobrīd varam viņus atbalstīt, ir pavisam vienkāršs – aiziet uz tirdziņu, satikt, aprunāties un iegādāties viņu sieru. Jo reizēm atbalsts nozīmē ne tikai lielus vārdus, bet arī vienu nopirktu siera gabaliņu īstajā brīdī.”