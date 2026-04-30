Tie ir zagti Ukrainas graudi! Pēc Kijivas asā protesta Izraēla atraida Krievijas kuģi 0

LETA
18:48, 30. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Pēc spēcīga Ukrainas protesta Izraēla nolēmusi neatļaut izkraut kuģi “Panormitis”, kas transportē graudus no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām.

Kuģis “Panormitis”, kas reģistrēts Panamā, transportē graudus no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām, ziņoja amerikāņu tīmekļa medijs “Axios”. Ukraina uzskata tos par zagtiem graudiem.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja par sankcijām visām tirdzniecībā iesaistītajām pusēm, un Ukrainas Ārlietu ministrija otrdien izsauca Izraēlas vēstnieku, lai izteiktu protestu pret kuģa ienākšanu Haifas ostā. Savukārt Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs aicināja Ukrainu sniegt pierādījumus, kas pamatotu tās apgalvojumus.

Aprīļa vidū kuģis “Abinsk” ieradās Haifā ar tādas pašas izcelsmes labību. Ukraina protestēja un pieprasīja kuģi aizturēt, taču toreiz Izraēlas varasiestādes nereaģēja.

Izraēlas mediji ziņo, ka “Panormitis” krava Haifas ostā netiks pieņemta.

Saskaņā ar Izraēlas ziņu portālu “ynet” Izraēlas Graudu importētāju asociācija paziņojusi, ka graudu importēšanas uzņēmums “Zenziper” bija spiests atteikties no “Panormitis” kravas. Pastāvēja aizdomas, ka kravā ir graudi no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām.

Asociācija paziņoja, ka Krievijas piegādātājam būs jāatrod cita osta, lai izkrautu kravu.

