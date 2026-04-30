Premjere gandarīta par robežsardzes nodrošinājumu: valdība turpinās ieguldīt aprīkojumā un gaisa telpas aizsardzībā 0
Valsts robežsardze ir moderni ekipēta un nodrošināta ar infrastruktūru, taču valdības prioritāte ir turpināt ieguldīt tehniskajā aprīkojumā un gaisa telpas aizsardzībā, lai nākotnē vēl plašākā apjomā izvērstu aizsardzību uz Latvijas austrumu robežas, robežas apmeklējuma laikā secinājusi Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Premjere ceturtdien darba vizītē apmeklēja Latvijas austrumu robežu, lai klātienē novērtētu pēdējos gados paveikto robežas izbūvē, gaisa telpas aizsardzības stiprināšanā un pretmobilitātes pasākumu ieviešanā.
Austrumu robežas stiprināšana ir viena no valdības prioritātēm.
Salīdzinot ar manu iepriekšējo vizīti, situācija uz Austrumu robežas ir būtiski mainījusies – pabeigta robežas izbūve, modernizēta novērošanas un gaisa telpas aizsardzības sistēma. Tas ļauj robežsargiem daudz…
— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 30, 2026
Vizītes laikā Ministru prezidente apmeklēja Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas robežu krustpunktu, apskatīja Austrumu robežas posmu un slēgto Silenes robežkontroles punktu. Tāpat valdības vadītāja iepazinās ar gaisa telpas aizsardzības infrastruktūru un pretmobilitātes risinājumiem.
Siliņa secinājusi, ka, salīdzinot ar viņas iepriekšējo vizīti austrumu robežā, situācija ir būtiski mainījusies. Šodien ir redzami pabeigti izbūves darbi un mūsdienīga infrastruktūra, kas ļauj robežsargiem daudz efektīvāk pārredzēt situāciju un kontrolēt nelikumīgās migrācijas riskus.
Premjere paudusi gandarījumu, ka Valsts robežsardze ir apgādāta, moderni ekipēta un nodrošināta ar mūsdienīgu infrastruktūru, kas robežsargu darbu padara efektīvāku un drošāku. Vienlaikus darbs ar to neapstājas, jo valdība aktīvi stiprinot militārās aizsardzības spējas uz robežas – vietās, kur potenciālie draudi ir vislielākie, jau ir redzami pirmie pretmobilitātes elementi.
Valdības prioritāte ir turpināt ieguldīt tehniskajā aprīkojumā, sensoros un gaisa telpas aizsardzībā, kā arī turpināt zemju atsavināšanas procesu, lai nākotnē vēl plašākā apjomā izvērstu aizsardzības spēju klātbūtni uz Latvijas austrumu robežas, jo ar to sākas arī Eiropas Savienības un NATO drošība, uzsvērusi Siliņa.