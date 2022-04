Krievijas karaspēks turpina bombardēt mērķus Harkivas, Doneckas un Zaporižjas apgabalos, kā arī koncentrēt aviāciju un artilēriju pie Ukrainas robežas, ceturtdien ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Ienaidnieks pie Ukrainas austrumu robežas turpina veidot aviācijas grupu, pastiprina artilērijas vienības un optimizē esošās kontroles, izlūkošanas un medicīniskā atbalsta sistēmas.

Shelling of Gorky Park in #Kharkiv . pic.twitter.com/w3FGZqtI9n

Volīnijas un Poļesjes virzienā pretinieks aktīvas darbības nav veicis.

Siverskas virzienā krievi pārgrupē Centrālā kara apgabala vienības no Brjanskas un Kurskas apgabalu teritorijas. Pēc kaujas gatavības atjaunošanas šīs vienības tiek koncentrētas Belgorodas un Voroņežas apgabalos.

Slobožanskas virzienā iebrucēji turpina daļēji bloķēt Harkivu un apšauda pilsētu ar artilēriju. Ienaidnieks veic izlūkošanu iespējamajos uzbrukumu virzienus un veido izlūkošanas, vadības, kontroles un medicīniskā atbalsta sistēmu.

Doneckas un Tavrijskes virzienā krievi veicis kaujas darbības Slovjanskas, Popasnas un Kurahoves rajonos un uzbrucis Mariupolei, bet bez panākumiem. Kaujas turpinās.

Krievijas karaspēks pastiprinājis klātbūtni Severodoneckas rajonā, un uz laiku okupētajās Doneckas un Luhanskas apgabalu teritorijās turpinās piespiedu mobilizācija.

Dienvidbugas virzienā pretinieks cenšas atjaunot kaujas spējas, papildināt munīciju un veic savu pozīciju inženiertehnisko nostiprināšanu.

Krievi turpina kaujas darbības Oleksadrivkas apkārtnē, un mēģina atsākt uzbrukumu, lai atgūtu zaudētās pozīcijas pie Osokorivkas.

Doneckas un Luhanskas apgabalos Ukrainas armija aizvadītajā diennaktī atsitusi astoņus ienaidnieka uzbrukumus, iznīcinājusi krievu tanku, četras citas bruņutehnikas vienības un sešas automašīnas, kā arī vienu ienaidnieka lielgabalu.

The #Ukrainian SDF blew up a bridge with #Russian military equipment near #Izyum. pic.twitter.com/2luk8jaOIZ

