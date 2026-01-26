5 pārsteidzoši pārtikas produkti, kuri satur ļoti daudz kalcija – tavi zobi un kauli būs pateicīgi 0
Kalcijs ir visbiežāk sastopamais minerālvielu elements cilvēka organismā – pieauguša cilvēka ķermenī tas ir aptuveni 1–1,2 kg. Tas ir būtisks ne tikai stipriem kauliem, zobiem un locītavām, bet arī muskuļu, sirds-asinsvadu un nervu sistēmu veselībai.
Lai gan kalcija avots tradicionāli tiek saistīts ar piena produktiem, tas atrodams arī citos – daudzos pārsteidzošos – pārtikas produktos. Lūk, pieci negaidīti pārtikas avoti ar augstu kalcija saturu: