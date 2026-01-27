Dmitrijs Peskovs
Peskovs neapmierināts ar to, ka dažas valstis “nikni ienīst” Krieviju: Šāda attieksme ir liela kļūda 25

16:43, 27. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs paudis neizpratni un neapmierinātību par to, ka dažas valstis, viņaprāt, “nikni ienīst” Krieviju un krievus. Viņš īpaši izcēla Poliju un Baltijas valstis, kuras, pēc viņa teiktā, gadsimtiem ilgi piedzīvo “draudzīgu jūtu deficītu” pret Krieviju, raksta vietne Unian.

Peskovs intervijā norādījis, ka šajās valstīs esot pastāvīgas bailes no Krievijas, tās to aktīvi demonizē un ikreiz, kad pie varas nāk jauni līderi, viņi “dedzīgi sāk no jauna ienīst Krieviju un krievus”.

Pēc Kremļa pārstāvja domām, šāda attieksme ir liela kļūda. “Viņi varētu daudz ko gūt no krievu kultūras un no mijiedarbības ar Krieviju,” uzsvēra Peskovs, paužot pārliecību, ka abpusēja sadarbība būtu abpusēji izdevīga.

Polijas amatpersonas šādu Kremļa retoriku uztver diametrāli pretēji. Polijas prezidents Karols Navrockis nesen asi nosodīja Krieviju kā ilgstošu draudu Eiropai – neatkarīgi no tā, vai to vada Putins, cars vai boļševiki. Viņš norādīja, ka Maskava turpina raķešu uzbrukumus Ukrainai, un nosauca par bīstamu jebkuru mēģinājumu atgriezties pie “attiecību atiestatīšanas” ar Krieviju.

Ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis savukārt skaidroja, kā panākt dialogu ar Vladimiru Putinu: “Vispirms jāparāda spēks, tikai tad var vest sarunas.” Viņš uzsvēra, ka Krievijas centieni atjaunot impēriju Eiropā ir nolemti neveiksmei.

