No Šveices līdz Parmai – 8 veselīgākie sieri, kurus var ēst bez vainas sajūtas

16:05, 27. janvāris 2026
Veselam Uzturs

Siers noteikti var būt daļa no veselīga uztura, ja to ēd saprātīgās porcijās, jo tas satur tādas uzturvielas kā olbaltumvielas, kalciju un probiotikas.

Lai gan sierā var būt daudz piesātināto tauku, dažas šķirnes, īpaši fermentētas vai ar zemāku tauku saturu, piedāvā arī labu pietekmi uz veselību, kas atsver šīs bažas par tauku saturu.

Lai gan vārdi “veselīgs” un “siers” reti sastopami vienā teikumā, tomēr tā vajadzētu būt! Tas ir tāpēc, ka līdzsvars un mērenība ir veselīga uztura neatņemama sastāvdaļa, kas nozīmē, ka visi pārtikas produkti (arī siers) var iederēties šajā sarakstā.

Turklāt ir arī daži sieri, kas var mums piedāvāt diezgan daudz uzturvērtības ziņā, izceļoties pār pārējiem.

Runājot par siera baudīšanas mērenību, “laba porcijas lielums cietajiem sieriem ir aptuveni 2,5 līdz 4,8 g dienā un apmēram puse tases dienā mīkstākajiem sieriem.”

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

