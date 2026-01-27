Kosmoss. Saule devusi vairākas desmitgades nebijuši stipru triecienu pret Zemi; kas cieta visvairāk? 0
Saules vētras var nopietni ietekmēt planētas infrastruktūru, traucējot sakaru un navigācijas satelītu darbību, elektrotīklus, aizsardzības sistēmas, datu centrus, laika prognozēšanu un citus procesus.
Aizvadītās pirmdienas, 19. janvāra, pēcpusdienā Saule ar spēcīgu uzliesmojumu skāra Zemi, izraisot visspēcīgāko enerģētisko triecienu kopš 2003. gada tā dēvētās Lielās Helovīna vētras.
Episks notikums, ko izraisīja superātru Saules daļiņu plūsma, neparasti zemos platuma grādos visā ziemeļu puslodē, īpaši Eiropā, plaši izgaismojoties kā polārblāzmas.
Daži mediji ziņo, ka šī ir “lielākā” šāda veida vētra kopš 2003. gada, kas ir pārspīlējums (2024. gada maija “Mātes dienas vētra” bija daudz spēcīgāka), komentē vietne LiveSciene. Tomēr jaunākais uzliesmojums ir pārspējis konkrētu 23 gadus vecu saules radiācijas rekordu.
G4 ir otrais augstākais līmenis, ko var sasniegt ģeomagnētiskā vētra. Šādos apstākļos saules starojums var izraisīt īslaicīgus radio sakaru pārtraukumus. Lielākoties sekas bija vieglas, un tika ziņots tikai par nelieliem infrastruktūras traucējumiem. Taču visievērojamākā ietekme bija vizuāla – ziemeļblāzma, kas
Notikums sākās 18. janvārī, kad observatorijas visā pasaulē reģistrēja tā saukto koronālās masas izmešanu (CME) – pārkarsētas plazmas sprādzienveida uzliesmojumu no Saules virsmas. Jau brīdī, kad tas tika pamanīts, astronomi saprata, ka notikums ir īpaši spēcīgs.
Saules uzliesmojumi tiek iedalīti četrās klasēs pēc stipruma – B, C, M un X, kur B ir vājākais, bet X – spēcīgākais. Skala ir logaritmiska, līdzīgi kā zemestrīcēm: X klases uzliesmojums ir desmit reizes spēcīgāks par M klasi, kas savukārt ir desmit reizes spēcīgāka par C klasi, un tālāk par B.
Papildus klasēm pastāv arī precīzāks iedalījums no 1 līdz 9, kur 1 ir vājākais un 9 – visspēcīgākais. Pašreizējā Saules vētra sasniedza X1,9 stiprumu. Salīdzinājumam – 2003. gada oktobra vētra bija tik spēcīga, ka pārsniedza mērījumu skalu, sasniedzot X17 līmeni, pirms instrumenti pārstāja darboties.
Tiklīdz Saules vētra tiek konstatēta, darbā iesaistās ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes Kosmosa laika apstākļu prognozēšanas centrs (SWPC). Arī šai institūcijai ir sava vētru klasifikācijas skala – no 1 līdz 5, kur 1 apzīmē nelielu, bet 5 – ārkārtēju vētru.
Nelielas vētras parasti rada minimālu ietekmi uz elektrotīkliem, satelītiem un citu infrastruktūru. To ietekme var būt jūtama migrējošiem dzīvniekiem, kas orientējas pēc Zemes magnētiskā lauka, un šādos gadījumos ziemeļblāzma var būt redzama pat tālu dienvidos.
Savukārt 5. kategorijas vētra var radīt nopietnas sprieguma kontroles problēmas elektrotīklos vai pat izraisīt to sabrukumu. Šādos gadījumos satelīti var zaudēt orientāciju, ciest no sakaru traucējumiem un elektriskās uzlādes, bet polārblāzmas var būt redzamas vēl zemāk dienvidos.
Šīs nedēļas Saules vētra sasniedza 4. kategorijas līmeni, kas tiek uzskatīts par nopietnu, bet tomēr mazāk spēcīgu nekā maksimālā 5. kategorija.
Kopš 2000. gada Starptautiskajā kosmosa stacijā nepārtraukti uzturas astronautu un kosmonautu apkalpes. Tuvojoties Saules vētrai, viņi pārvietojas uz vislabāk aizsargātajām stacijas zonām – amerikāņu Destiny moduli un krievu Zvezda moduli. Tam ir pamatots iemesls, jo
Šonedēļ astronauti ievēroja visus drošības pasākumus.
Uz Zemes tiek veikti arī citi aizsardzības pasākumi. Satelīti tiek pārslēgti drošības režīmā, atstājot aktīvas tikai būtiskākās sistēmas. Aviokompānijas izvairās no polārajiem maršrutiem, kuros starojums ir intensīvāks. Elektrotīklu operatori samazina slodzi un izmanto aizsargsistēmas, kas bloķē ģeomagnētiski inducētās strāvas.
Kad Saules vētra sasniedza Zemi 19. janvārī plkst. 14:20 pēc Austrumkrasta laika – aptuveni 25 stundas pēc CME izvirduma -, visas šīs sistēmas darbojās, un tika ziņots tikai par nelieliem traucējumiem.
Lai gan Saules viļņu fronte joprojām ietekmē Zemi, prognozēts, ka tā pakāpeniski izklīdīs un līdz 21. janvārim būs samazinājusies līdz 1. līmeņa notikumam.