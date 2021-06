Arbūza un brinzas salāti ar grilētu garneļu iesmiņu. Publicitātes foto

Lai arī šogad vasaras sākums ir samērā gauss, nekas neliedz to padarīt patīkamāku un baudāmāku ar gardiem un viegli pagatavojamiem grila ēdieniem. Pieredzes bagātais šefpavārs un lauku gardēdis, “Barbora” garšas eksperts Dzintars Kristovskis aicina tos izmēģināt apvienojumā ar grilēšanai ierastajiem zivju, gaļas un veģetārajiem ēdieniem, tādējādi tiem piešķirot svaigu un oriģinālu akcentu.

Lūk, 5 mutē kūstošu grilēto ēdienu receptes katrai gaumei, ko baudīt uz terases, mājas pagalmā vai kāda vasarīga izbrauciena noslēgumā pie dabas. Lai sākas piknika un grila sezona jebkuros laika apstākļos!

1. Rabarberu čatnijs ar grilētiem sparģeļiem un marinētu vistas fileju

Rabarberi un sparģeļi garšo labi jebkādā izpildījumā – svaigi, viegli karsēti, grilēti vai karamelizēti. Taču tie ir jāpaspēj likt lietā līdz sezonas beigām. Silts rabarberu čatnijs, sparģeļi un vista ir izcila kombinācija vieglām vakariņām kādā saulainā vasaras vakarā, kad ir vēlme palutināt savas garšas kārpiņas ar sezonāliem akcentiem.

Sastāvdaļas marinētai vistas filejai:

• Vistas fileja vai šķiņķis 800 g

• Sāls pēc garšas

• Medus 50 g

• Baltvīna vai ābolu etiķis 70 ml

• Svaigs koriandrs 20 g

• Svaiga piparmētra 20 g

• Ķiploki 30 g

Rabarberu čatnijam (4 – 5 porcijām):

• Rabarberi (nomizoti, sagriezti 1 cm gabalos) 300 g

• Sīpols 80 g

• Vidēji asi čili 10 g

• Ingvers (nomizots, sarīvēts) 30 g

• Ķiploks (nomizots, sarīvēts) 20 g

• Koriandra sēklas 5 g

• Kardamons (malts) 2 g

• Sāls (pēc garšas)

• Brūnais cukurs 80 g

• Olīveļļa 100 ml

Grilētiem sparģeļiem (4 – 5 porcijām):

• Sparģeļi 400 g

• Sāls 10 g

• Ūdens 1.5 l

• Ledus

• Olīveļļa 50 ml

Pagatavošana:

Vistas fileju vai šķini var atstāt veselu vai arī griezt mazākos gabaliņos pēc izvēles. Paralēli sajauc etiķi ar medu, pierīvē ķiploku un pievieno sāli pēc garšas. Garšaugus smalki sakapā un pievieno marinādei. Marinādē iejauc vistas gaļu un marinē vismaz pāris stundas. Lai process būtu ātrāks, marinādi var pagatavot arī iepriekšējā vakarā un atstāt uz nakti ledusskapī. Stundu pirms grilēšanas gaļu izņem no marinādes, nosusina un ļauj tai sasilt līdz istabas temperatūrai – tas palīdzēs gaļai izcepties ātrāk un vienmērīgāk.

Kamēr vista marinējas, pagatavo čatniju. Sīki sagriež visas minētās sastāvdaļas. Kad viss sagatavots, katliņā viegli uzsilda olīveļļu, pievieno garšvielas un izkarsē maisot. Pievieno ingveru, ķiploku un čili un maisa, līdz sajūt spēcīgu aromātu. Pievieno sasmalcinātu sīpolu un sautē vēl aptuveni divas minūtes. Pievieno cukuru un karsē to, līdz tas sāk viegli karamelizēties. Beigās pievieno rabarberus un sautē, līdz sāk veidoties džemam līdzīga konsistence. Pēc nepieciešamības pievieno šķipsnu sāls un papildu garšvielas pēc izvēles.

Pagatavo sparģeļus. Liek vārīties ūdeni ar sāli. Kamēr ūdens vārās, sparģeļus atdala no apakšējiem galiem (aptuveni 5-6 cm), liek verdošajā ūdenī un vāra aptuveni trīs minūtes. Kad sparģeļi novārījušies, tos nekavējoties izņem un liek atdzist ledusskapī – tas ļaus saglabāt sparģeļu kraukšķīgumu un košo krāsu. Kad sparģeļi pilnībā atdzisuši, nosusina tos dvielī, apslaka ar olīveļļu un liek uz grila. Grilē līdz vēlamajai karamelizācijas pakāpei.

2. Arbūza un brinzas salāti ar grilētu garneļu iesmiņu

Arbūza un brinzas salāti ir viegli un atspirdzinoši, tādēļ uz šķīvja lieliski iederēsies ar tikpat vieglām grilētām garnelēm. Gaļas cienītāji ir aicināti izmēģināt salātus arī savienojumā ar jēru, pīli, paipalu vai vistu.

Sastāvdaļas arbūza salātiem (4 – 5 porcijas):

• Arbūzs (nomizots, izgrieztas sēklas, sagriezts kumosa lieluma gabalos) 400 g

• Sarkanie sīpoli (plāni griezti) 100 g

• Kalamata vai citas olīvas pēc izvēles 150 g

• Brinza 100 g

• Piparmētras 20 g

• Olīveļļa 150 ml

• Citrons (sula un miza no viena vidēja citrona)

• Sāls pēc garšas

Garneļu iesmiņam (4 iesmiņiem):

• Tīģergarneles (svaigas, bez čaulas) 500 g

• Bezpiedevu jogurts 200 g

• Kūpinātas paprikas pulveris 7 g

• Laima sula un miza

• Medus 30 g

• Kumīns, 2 g

• Koriandrs, malts 3 g

• Fenheļa sēklas, maltas 5 g

• Ķiploks 20 g

• Olīveļļa 50 ml

• Sāls pēc garšas

Pagatavošana:

Nelielā katliņā viegli uzsilda olīveļļu un izkarsē garšvielas, līdz aromāts kļūst jūtami intensīvs. Ja garšvielas nav maltas, tās kopā ar ķiplokiem samaisa viendabīgā masā, izmantojot piestu. Masai pievieno medu, laima sulu, mizu, sāli un pievieno to jogurtam. Visu kārtīgi samaisa, pārlej svaigajām garnelēm un ļauj marinēties vēsumā pāris stundas. Laika taupīšanas nolūkos garneļu marinādi var sagatavot arī iepriekšējā vakarā. Kad visas garšas savienojušās, garneles liek uz iesmiņiem un grilē 3 – 4 minūtes.

Sadrupina sieru un rupji sasmalcina piparmētras. Pagatavo mērci, samaisot olīveļļu, citrona sulu un mizas. Ja mērce ir par skābu, tai var pielikt tējkaroti medus. Salātus samaisa vai arī liek kārtās pēc izvēles.

3. Vīnogu salāti arī grilētām tītara gaļas koftām

Arī šie salāti ir neiedomājami viegli, taču tajā pašā laikā pietiekami sātīgi. Kādu gaļu izmantot koftām jeb Austrumu virtuves iedvesmotajām gaļas bumbiņām – to nosaka katra personīgā gaume. Te lieliski iederēsies gan jēra, vistas, liellopu, jaunlopu un pat medījumu gaļa.

Sastāvdaļas koftām (6 porcijām, pa 4 koftām katrā):

• Tītara maltā gaļa 800 g

• Lociņi 30 g

• Kūpinātas paprikas pulveris 5 g

• Čili pārslas 3 g

• Sāls pēc garšas

• Ķiploks 20 g

• Oregano 3 g

• Olīveļļa 50 ml

• Piparmētra 10 g

• Šalotes vai parastais sīpols 100 g

Mērcei:

• Bezpiedevu jogurts (ne pārāk biezs) 300 g

• Viena citrona sula

• Tahini pasta 100 g

Salātiem:

• Dažādas salātlapas 200 g

• Piparmētra 20 g

• Svaigs koriandrs 20 g

• Valrieksti 100 g

• Zaļas vīnogas 300 g

Pagatavošana:

Sāk ar koftu pagatavošanu. Sakapā visus garšaugus un pievieno gaļai. Gaļu pārkaisa ar garšvielām, pārlej ar olīveļļu un samaisa. Masu atstāj uz 30 minūtēm un pēc veido koftas – nelielas gaļas bumbiņas. Koftas vai nu liek uz iesmiņa, vai grilē uz restes, kamēr tās paliek stingras.

Kamēr koftas grilējas, pagatavo salātus. Sajauc visas mērces sastāvdaļas un pievieno sāli pēc garšas. Ja mērce ir par skābu, tai var pievienot ēdamkaroti medus. Salātu sastāvdaļas sajauc atsevišķā bļodā un vēlāk sadaļa individuālās porcijās. Mērci pasniedz atsevišķi, lai salāti servēšanas brīdī izskatītos pēc iespējas estētiskāk.

4. Grilēti nektarīni ar jaunajām bietēm, lazdu riekstiem un grilētu skumbriju

Šie ir salāti, kas ir kā radīti vasarīgiem ģimenes pārgājieniem un piknikiem lielākās un mazākās kompānijās. Lai gan salāti ir ātri pagatavojami, to garšu nebūs iespējams aizmirst vēl ilgi. Vasarīgā garšu buķete izcili iederēsies kopā ar skumbriju vai jebkuru citu zivi – kā svaigu, tā konservētu vai kūpinātu.

Sastāvdaļas salātiem (4 – 5 porcijām):

• Jaunās bietes vai nelielas bietes 500 g

• Svaigi nektarīni 400 g

• Lazdu rieksti 100 g

• Olīveļļa 100 ml

• Timiāns 10 g

• Rozmarīns 5 g

• Raudene 5 g

• Šķidrs medus 80 g

• Sāls pēc garšas

• Skumbrija vai jebkura cita zivs

Pagatavošana:

Pirms grilēšanas bietes nomazgā un ietin folijā. Turpat liek timiānu, rozmarīnu, nedaudz sāli un apslaka ar olīveļļu. Cieši satin un cep 150 grādos 45 minūtes. Izņem no krāsns atdzesē, noberž bietēm mizu, sagriež četrās daļās un iepako līdzņemšanai. Pārgriež nektarīnus uz pusēm un izņem kauliņus. Apgrauzdē lazdu riekstus 150 grādos 20 minūtes. Kad tie gatavi, atdzesē, nobrucina miziņu un nedaudz sasmalcina. Visu iepako līdzņemšanai un dodas uz grila vietu.

Sakarsē grilu un apgrilē tajā bietes un nektarīnus, līdz tie kļūst karamelizēti. Kārto pasniegšanai paredzētajos traukos. Grilētajiem dārzeņiem un augļiem uzlej nedaudz olīveļļu, uzkaisa raudeni un apslaka ar medu. Pēc garšas pievieno sāli, taču jāatceras, ka par sāli šeit faktiski rūpējas skumbrija.

Ja skumbrija ir svaiga, grilē to līdz gatava – veselu vai sagrieztu filejās. Ja skumbrija ir konservēta, mazsālīta vai kūpināta, to grilēt nav nepieciešams – zivi saplūkā, sagriež un liek uz pārējām sastāvdaļām.

5. Zivs citrusaugļu glazūrā

Šajā receptē uzsvars ir uz smeķīgo glazūru, kuru pasniegt ar jebkuru zivi pēc patikas. Te iederēsies gan lasis, gan forele, jūras karūsa, asaris un pat garneles un jūras ķemmītes, kas kopējai garšas buķetei piešķirs vēl nebijušu akcentu.

Glazūrai (paredzēts vidēji trīs zivīm jeb piecām vidēja izmēra porcijām):

• Apelsīns 2 gab.

• Citrons 2 gab.

• Laims 1 gab.

• Citronzāle 1 stiebriņš

• Ūdens 300 ml

• Cukurs 100 g

• Ingvers 40 g

• Svaigs čili (vidēji ass) 10 g

Pagatavošana:

Visiem citrusaugļiem nodala mizu ar dārzeņu mizotāju, tā, lai netiek skarta baltā daļa, un izspiež sulu. Sasmalcina ingveru, citronzāli un čili. Katliņā liek mizas un sasmalcināto masu kopā ar citrusu sulu, ūdeni un cukuru. Vāra līdz sīrupa konsistencei uz vidējas liesmas. Kad tas gatavs, nokāš caur sietu. Pāri palikušos augļu griezumus var izmantot atkārtoti tējai.

Ja izmanto veselu zivi, tā ir jāattīra no zvīņām un žaunām, un ādā izdara iegriezumus, ja fileju – to vienkārši pārlej ar glazūru. Zivi grilē, līdz gatava un ik pa minūtei apsmērē ar glazūru. Aromātiskā zivs tā labi saderēs ar svaigiem salātiem vai grilētiem dārzeņiem, taču uz tās var uzlikt arī apgrauzdētus zemesriekstus, smalki sagrieztus lociņus, čili piparus, svaigas piparmētras, baziliku vai svaigu koriandru, kā arī laima daiviņas papildu pikantumam.