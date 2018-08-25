8 lietas, kuras autovadītājiem noteikti nevajadzētu atstāt mašīnā uz visu nakti 0
Eksperti brīdina, ka pat šķietami nekaitīgas lietas var piesaistīt zagļus vai sabojāties, radot problēmas gan drošībai, gan veselībai.
Mūsdienās automašīna bieži vien kļūst par mūsu otrajām mājām. Tajā glabājam ne tikai darba dokumentus un pārtiku, bet arī elektroniku, sporta somas un ikdienas sīkumus. Taču speciālisti atgādina – ne viss, ko pa dienu iemetam auto, drīkst tur palikt arī pa nakti.
Atstājot dažas lietas, jūs riskējat ne vien ar zādzībām, bet arī ar sabojātu mantu, bojājumiem pašai automašīnai vai pat ar veselības problēmām.
Šeit ir astoņas lietas, ko eksperti iesaka nekad neatstāt mašīnā pa nakti:
1. Reģistrācijas un apdrošināšanas dokumenti
Lielākā daļa autovadītāju ieraduma pēc glabā šos dokumentus cimdu nodalījumā. Tomēr luksusa automašīnu kolekcionārs uzsver, ka naktī tos labāk ņemt līdzi uz mājām, īpaši, ja auto tiek atstāts uz ielas.
“Neatstājiet reģistrācijas un apdrošināšanas dokumentus automašīnā – tajos norādīta jūsu mājas adrese. Ja auto tiek nozagts, zagļi var viegli atrast arī jūsu dzīvesvietu vai arī izmantot šo informāciju identitātes zādzībai,” viņš brīdina.
2. Saulesbrilles
Pārsvarā mēs par to pat neaizdomājamies – braucam pa dienu ar brillēm, vakarā tās vienkārši paliek uz paneļa. Taču šis sīkums var izmaksāt dārgi.
Eksperti norāda: “Atstājot saulesbrilles, it īpaši dārgu vai atpazīstamu zīmolu modeļus, jūs tikai kārdināt zagļus ielauzties.”
3. Pārtika
Bieži vien pēc steidzīgām pusdienām auto salonā paliek ātrās ēdināšanas ēdiena kastītes vai papīra maisiņi. No rīta tie jau izdala nepatīkamu smaku, taču lielāks risks slēpjas aiz tā.
Ēdiena atliekas piesaista kaitēkļus, bet, ja logs ir kaut nedaudz atvērts, var pievilināt arī dzīvniekus. Eksperti iesaka – izmetiet visu, kas palicis pāri, tūlīt pēc tam, kad esat beiguši braucienu.
4. Ūdens pudeles
Šķiet, kas gan slikts ūdenī? Tomēr profesionālā organizatore norāda – atstāt plastmasas pudeles karstā vai aukstā mašīnā ir bīstami.
“Plastmasa sadalās temperatūras svārstību dēļ. Ūdens kļūst nederīgs dzeršanai, un tajā var izdalīties ķīmiskas vielas. Esmu redzējusi, ka cilvēki pat veselas kastes ar pudelēm glabā auto bagāžniekā – tā ir liela kļūda,” norāda eksperte.
5. Elektronika
Klēpjdatori, planšetes, lādētāji un austiņas, tās ir gana vērtīgas lietas zagļiem, gan arī pietiekami jutīgas pret aukstumu un karstumu.
“Lielas temperatūras svārstības bojā baterijas un vadus, un ja tas notiek, remonts var izmaksāt gandrīz tikpat daudz kā jaunas ierīces iegāde.” brīdina eksperti.
6. Kvītis un rēķini
Cik bieži vienkārši iemetam kvītis un rēķinus automašīnā, nodomājot – rīt to nokārtošu, taču arī šāds lēmums rada riskus.
Atstājot kvītis un rēķinus, jūs ne tikai radāt haosu, bet arī riskējat kļūt par identitātes zādzību upuri. Šajos dokumentos ir jūsu dati, ko noziedznieki var izmantot.
7. Sauļošanās līdzeklis
Vasarā bieži vien aizmirstam pludmales somā palikušo saules aizsargkrēmu automašīnā. Tas var būt bīstami – karstumā krēma sastāvs mainās, un tā aizsargspējas strauji samazinās.
Rezultātā, domājot, ka esat pasargāti, riskējat ar apdegumiem jau nākamajā dienā.
8. Sporta apģērbs
Pēc treniņa gribas tikt ātrāk mājās un sporta soma nereti tiek atstāta automašīnā. Taču mitras un ar sviedriem piesūkušās drēbes var ne tikai radīt nepatīkamu aromātu, bet arī veicināt pelējuma veidošanos.
“Esmu redzējusi gadījumus, kad mitras kedas automašīnā sāk pelēt,” norāda eksperte.
Nav svarīgi, vai dzīvojat lielpilsētā vai mazā ciematā – drošības un veselības riski visur ir vienādi.
Eksperti iesaka izveidot ieradumu – pirms aizslēdzat auto vakarā, ātri pārbaudiet salonu un paņemiet mājās visu lieko. Tas prasīs vien dažas minūtes, taču palīdzēs izvairīties no zādzībām, bojājumiem un liekiem tēriņiem.