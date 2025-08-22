#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Āfrikas cūku mēris sasniedz Bauskas novadu – inficētas trīs mājas cūkas 0

LETA
19:01, 22. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Bauskas novada Dāviņu pagastā mājas cūku novietnē ar trīs cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēris (ĀCM), aģentūru LETA informēja Pārtikas un veterinārais dienestā (PVD).

Šogad tas ir jau sestais konstatētais ĀCM uzliesmojums Latvijā un otrais uzliesmojuma gadījums šajā nedēļā.

PVD slimības skartajā novietnē sāks slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu. Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās cūkas tiks likvidētas.

Kā norāda PVD, ap ĀCM skarto novietni tiek noteikta karantīnas zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Karantīnas zonā ir noteikti ierobežojumi cūku un cūku izcelsmes produktu pārvietošanai.

PVD aicina cūku turētājus, īpaši vasarā un ražas novākšanas laikā būt atbildīgiem un piesardzīgiem, īpaši rūpīgi ievērot biodrošību. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka mājas cūkām bīstamā ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs notiek tieši vasaras mēnešos teritorijās, kur konstatētas inficētas meža cūkas, informē dienestā.

Kā ziņots, pēdējais ĀCM gadījums tika konstatēts 21.augustā Mārupes novada Babītes pagastā, bet šovasar lielākais ĀCM uzliesmojums – 12.augustā Talsu novada Ģibuļu pagastā, SIA “Nygaard International” piederošajā cūku novietnē ar 4900 cūkām.

Mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 959 mežacūkām 26 novadu 150 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.

ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

