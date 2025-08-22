Kā mazināt pārtikas cenas Latvijā? Vai nodokļu paaugstināšana ir risinājums? 0
Par iespējamiem risinājumiem pārtikas cenu mazināšanai TV24 raidījumā “Preses klubs” stāstīja Biznesa augstskolas “Turība” rektore un profesore, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes locekle un LTRK Zināšanu ekonomikas padomes priekšsēdētāja Zane Driņķe.
“Es vēlreiz saku, ka tas nav viens risinājums, tas ir komplekss. Protams, ka risinājums šajā gadījumā nav nodokļu paaugstināšana. Tas ir redzēts Igaunijā un redzēsim kā viņiem ar to veiksies un vai viņi iekasēs,” skaidroja Driņķe.
Tas nav stāsts par nodokļiem, nodokļus mēs nepaaugstinām tad, kad ir salīdzinoši sarežģītas situācijas, jo tad tas nozīmē, ka mēs uzliekam dubultu slogu tiem, kuri naudu ražo, un tie ir uzņēmēji. Ir tāds teiciens, ka nodokļus paaugstināt nekad nav laiks – ne labos, ne sliktos laikos, uzsvēra Driņķe.
Raidījuma vadītājs uzdeva jautājumu, kāpēc sabiedrībai tiek iedota doma, ka tagad, parakstot memorandu, cenas būs zemākas, bet pēc pāris mēnešiem iznāk ārā preses relīze par 0,2 procentu samazinājumu, kas rada sabiedrībā apmānīšanas sajūtu.
“Tas ir stāsts par to, ka mēs kaut ko darām, un es vēlreiz saku tas ir viens no, tā nebūs recepte visam pārtikas cenu kritumam kopumā, jo ir veikalu ķēdes un tīkli, kuriem ir pārtikas preces un vienības tūkstošiem,” norādīja Driņķe.
Tas varētu būt kā viens no, jo tas jau nav nekas jauns. Ir bijuši precedenti, ka tas ir viens no rīkiem, lai nedaudz regulētu, bet regulēt mēs nevaram, jo mums ir brīvā tirgus ekonomika. Tāpēc arī ir runa par memorandu, skaidroja Driņķe.
“Mēs nevaram noteikt, par kādu cenu uzņēmējam strādāt un pārdot savu produkciju,” piebilda profesore.