Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Pexels.com/ cottonbro studio

Pāris, veicot remontdarbus, nejauši zem savas mājas atklāj nacistu bunkuru. Tas, ko viņi tur ieraudzīja, pārsteidza

18:03, 22. augusts 2025
Kad kāds britu pāris sāka nelielus rakšanas darbus, lai labiekārtotu piebraucamo ceļu pie sava īpašuma Gērnsijas salā , viņi pat nenojauta, ka tieši zem savas mājas atklās nacistu bunkuru, vēsta BBC.

Šons un Kerija Tuljē māju iegādājās pirms četriem gadiem, un viņi zināja, ka Otrā pasaules kara laikā tajā uzturējušies vācu armijas kareivji.

Tomēr viņi pat nenojauta, ka  zem mājas slēpjas kas vairāk.
Par slepeno bunkuru Tuljē uzzināja no iepriekšējās mājas īpašnieces. Kad pāris sociālajos tīklos padalījās ar saviem plāniem par piebraucamā ceļa un pagalma labiekārtošanu, sieviete, kura 2021. gadā pārdeva viņiem māju, uzreiz sazinājās ar viņiem.

Viņa ziņkārīgi jautāja, vai jaunie īpašnieki jau ir atraduši kādas “apslēptās telpas” un  pastāstīja, ka bērnībā, tūlīt pēc kara, ir spēlējusies šajā vietā, taču vēlāk viņas tēvs esot licis visu aizbērt.

Bijušās īpašnieces stāsts pāri ieinteresēja tik ļoti, ka sākotnējais remontdarbu projekts pārvērtās par īstu ceļojumu pagātnē.

Ar ekskavatora palīdzību viņi izraka vairāk nekā 100 tonnas grunts, līdz astoņu metru dziļumā uzdūrās betona sienai un ieejai divās telpās, kuru platība ir 16 un 32 kvadrātmetri.

Nākamais atklājums aizveda vēl tālāk pagātnē. Uz bunkura sienām viņi ieraudzīja vācu uzrakstus, piemēram, “Achtung, Feind hört mit!” (“Uzmanību, ienaidnieks klausās!”).

Visapkārt mētājās rūsainas konservu kārbas, stikla pudeles un citi sadzīves priekšmeti.

“Esmu dzimis Gērnsijā, tāpēc zināju, ka šeit ir bunkuri. Cilvēki, kuri atgriezās salā pēc kara, tos aizbēra,” izdevumam “Daily Mail” stāstīja Šons.

“Daudziem šādi bunkuri joprojām pieder, bet tie parasti atrodas zem ielām vai dārziem, nevis tieši zem mājas,” viņš piebilda.

Lai gan pazemes telpas ir mitras un smakojošas, Tuljē nolēma bunkuru atjaunot un pārveidot par privātu biljarda zāli un trenažieru telpu.

Vēsturiskie elementi, tostarp vācu uzraksti, tiks saglabāti sākotnējā veidolā.

“Šādas lietas neatrod katru dienu. Mēs noteikti atstāsim šos burtus un mēģināsim atrast kādu, kas spēs tos restaurēt, jo pretējā gadījumā tie pilnībā izzudīs,” apliecināja Šons, kurš pēc profesijas ir galdnieks.

Tikmēr pie viņiem nāk cilvēki, lai apskatītu bunkuru. “Daudzi saka, ka būtu tādu bunkuru vienkārši uzspridzinājuši, taču mēs esam priecīgi, ka mums tas ir,” Šons stāstīja BBC.

“Es zinu, ka vācu okupācija Gērnsijā bija grūts laiks. Tomēr es uzskatu, ka šī vēsture ir aizraujoša, un domāju, ka tā ir jāsaglabā, lai atcerētos, kas šeit notika,” viņš rezumēja.

Gērnsija ir britu Kroņa īpašums, kas atrodas pie Francijas krastiem. Tā ietver galveno salu un vairākas mazākas apdzīvotas un neapdzīvotas salas ar kopējo platību 78 kvadrātkilometri un gandrīz 70 tūkstošiem iedzīvotāju.

Otrā pasaules kara laikā Gērnsiju okupēja vācieši, kuri no šejienes gatavoja uzbrukumu Anglijai.  No 1940. gada jūnija viņi būvēja bunkurus un nocietinājumus, bet blakus esošajā Oldernijas salā izveidoja koncentrācijas nometni.

Abas salas atbrīvoja tikai 1945. gada 9. maijā, gandrīz gadu pēc sabiedroto iebrukuma Normandijā.

