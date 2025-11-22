Tramps: Plāns Ukrainas kara izbeigšanai nav galīgais piedāvājums 0
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja, ka viņa plāns izbeigt karu Ukrainā nav viņa galīgais piedāvājums un ka “tā vai citādi” viņš cer, ka ka kaujas tiks pārtrauktas.
Uz žurnālistu jautājumu, vai viņa 28 punktu priekšlikums, kas paredz, ka Ukraina atteiksies no teritorijas, samazinās savu armiju un apņemas nekad nepievienoties NATO, ir viņa “galīgais piedāvājums Ukrainai”, Tramps atbildēja: “Nē.”
“Mēs cenšamies panākt, lai tas tiktu izbeigts. Tā vai citādi, mums ir jāpanāk, lai tas tiktu izbeigts,” viņš teica.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uz šo plānu reaģējis atturīgi, sakot, ka viņš ierosinās “alternatīvas”.
Krievijas līderis Vladimirs Putins paziņoja, ka ir gatavs apspriest plāna detaļas, bet, ja Kijiva no tā atteiksies, Maskava turpinās 2022. gada februārī sākto ofensīvu Ukrainā.
Piektdien Tramps sacīja, ka 27. novembris, kad ASV svin Pateicības dienu, ir “piemērots laiks”, lai noslēgtu vienošanos, taču viņš norādīja, ka termiņš varētu būt elastīgs.
“Viņam tam būs jāpiekrīt, un, ja viņam tas nepatiks, tad, ziniet, viņiem vienkārši jāturpina cīnīties,” Tramps sacīja žurnālistiem. “Kādā brīdī viņam kaut kas būs jāpieņem.”
ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs svētdien ieradīsies Ženēvā, lai apspriestu šo plānu, sacīja kāda ASV amatpersona. Šveicē gaidāmas arī Eiropas un Ukrainas amatpersonas.