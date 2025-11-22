“Nu jau tiešā tekstā orku naratīvi nāk ārā…” Hermaņa viedoklis pamatīgi sadusmojis daļu sabiedrības 0
Režisors Alvis Hermanis izraisījis plašu sašutumu sociālajos tīklos pēc tam, kad savā profilā platformā “X” paudis atbalstu ASV prezidenta Donalda Trampa piedāvātajam miera plānam Ukrainai. Taču vēl lielāku kritiku izraisījusi viņa piebilde oponentiem – ja neatbalstāt Trampa miera plānu, tad rīt nekavējoties dodieties uz Ukrainu un piesakieties viņu armijā.
“Šis būs tikai mans privāts viedoklis (jo “Bez partijām” apvienos pilnīgi dažādu uzskatu cilvēkus, kas spēj vienoties par vienu lietu: vēlēšanu likuma maiņu).
Kad 1961.gadā tapa Rietumberlīnes mūris un pie Checkpoint Charly viens otram pretī stāvēja US un krievu tanki, tad alternatīva bija sākt lielo karu.
Tāpat kā tagad Trampa plānam alternatīva ir bombardēt Maskavu un tālāk tad jau redzēs.
Pagāja 30 gadi, vēsturiskais konteksts nomainījās un Berlīnes mūris krita. Tas pats notiks ar Krimu, – kad laiks pienāks.
Šobrīd situācija ir tāda, kāda tā ir. Ukraņu pusē beidzas karavīri, bet mūsējie kaujā saucēji un karot kūdītāji palīgā paši iet nesteidzās, tikai turpina finansēt un tirgoties ar putinu un, protams, stingri nosoda kaut ko tur, aizmirsu ko.
Jebkurā gadījumā lēmumu pieņems ukraiņu tauta. Pat ne viņu prezidents. Formāli šis plāns ir ļoti netaisnīgs un negodīgs, bet toties ilgtermiņā tas ir totāls morāls zaudējums krievijas valstij un tautai. Formāli var sankcijas pat atcelt, bet turpmāk uz mūžīgiem laikiem krievi staigās ar Bučas zīmogu pierē un civilizētā sabiedrībā viņi jutīsies tāpat kā tramvajā iekāpis bomzis, kas smird pēc kakām, bet visi pieklājīgi smaida un visi visu saprot.
Mēs varam arī pagaidīt. Tikmēr lai krievi par savu naudu sakopj pašu izpostīto Donbasu un iedod laiku Eiropai, kamēr tā tiek vaļā no mīkstiem politiķiem, kas no sirds pārliecināti, ka amerikāņiem jārūpējas par viņu drošību,” tā sociālajā tīkla “X” raksta Alvis Hermanis.
— Alvis Hermanis (@AlvisHermanis1) November 22, 2025
Taču vēl lielāku rezonansi izraisījusi Hermaņa atbilde zem ieraksta kādai sievietei, kura raksta: “Lai pateiktu, piedodiet, kļūdījos attiecībā uz Trampu, ir sarakstīts viss šis garais penteris!” Hermanis uz viņas komentāru atbildējis ar šādiem vārdiem: “Īsā versija speciāli tādiem kā jums: ja neatbalstāt Trampa miera plānu, tad rīt pat nekavējoties dodieties uz Ukrainu un piesakieties viņu armijā. Aicināt citus (gan ukraiņus, gan amerikāņus) šai situācijā uz karošanu un miršanu tomēr būtu pārāk liekulīgi un ļauni. Jūs taču tāda neesat?”
— Alvis Hermanis (@AlvisHermanis1) November 22, 2025
Tieši šie izteikumi sadusmojuši vairākus sociālā tīkla lietotājus, kuri savu sašutumu pauduši turpat komentāros zem Hermaņa ieraksta. Lūk, ko par to domā citi:
Noskatīties uz Buču katrā Ukrainas pilsētā aukstasinīgi var noskatīties tikai prokrievi un tagad Hermanis. Njā…..
— Jānis Nepareizais (@JankaPipars) November 22, 2025
Jūsu”ja neatbalsti plānu, tad ej karot”ir dramaturģisks paņēmiens-uzbrukums kā aizsardzība. Karot nevienu neaicinu! Trampa plāns tapis kopā ar Maskavu, bez ukraiņu līdzdalības un paredz Ukrainas kapitulāciju!Tas rada riskus arī Latvijai!
Atzīt savas kļūdas ir drosmīgi un godīgi
— Daiga Henkuzena (@DaigaHenkuzena) November 22, 2025
Diez kā skanētu Hermaņa aicinājums, ja šāds kaunpilns pazemojums, nedod dievs, draudētu kādai no Baltijas valstīm? Deklarētu, ka plāns ir labs, pat ja to izstrādājis okupants?
— Anita Meinarte 🇱🇻🇺🇦 (@AnitaMeinarte) November 22, 2025
Jūs neesat oriģināls. Argumentu "ej pats karo" lieto pilnīgi visi prokrieviski politi;ki un interneta troļļi.
— Rihards Muciņš (@rm_virtual) November 22, 2025
Nu jau tiešā tekstā orku naratīvi nāk ārā. Nav nekāds nevainīgs naivulis, ap kuru savākušies iekrievoti personāži, bet pats tāds.
— Jakutiete Nepareizā Alvīne (@vlogs_flip) November 22, 2025
Alvi es ceru ka šis ir provokācijas mēģjnājums nevis pat tavs privāts viedoklis!
— KurzemesKatls 🇱🇻 (@KurzemesKatls) November 22, 2025
Kas par primitīvu argumentu. Sacentīsities par šlesera elektorātu laikam
— Arturs Kalniņš 🇪🇺🇱🇻💪🇺🇦 (@ArtursKalnins91) November 22, 2025
Kā var atbalstīt šādu fufeli? Paskatāmies kaut vai uz pirmo punktu.
1. “Ukraine’s sovereignty will be confirmed.”
Ukraina nav suverēna valsts? Kas to “apstiprinās”? Atkal ANO? Vai domāts, ka vispirms tai kaut kādā veidā atņems suverenitāti un tad atdos atpakaļ? Kāda ir loģika?
— Ingus Kalniņš (@KalninsIngus) November 22, 2025
Hermaņa patiesā seja – prokremlisks trampists.
— Aigars Ķimenis (@Aigkim) November 22, 2025