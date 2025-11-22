FOTO: Ieva Leiniša/LETA
FOTO: Ieva Leiniša/LETA
Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis preses konferencē informē par 2018./2019.gada teātra sezonu.

“Nu jau tiešā tekstā orku naratīvi nāk ārā…” Hermaņa viedoklis pamatīgi sadusmojis daļu sabiedrības 0

20:41, 22. novembris 2025
Stāsti Pieredze

Režisors Alvis Hermanis izraisījis plašu sašutumu sociālajos tīklos pēc tam, kad savā profilā platformā “X” paudis atbalstu ASV prezidenta Donalda Trampa piedāvātajam miera plānam Ukrainai. Taču vēl lielāku kritiku izraisījusi viņa piebilde oponentiem – ja neatbalstāt Trampa miera plānu, tad rīt nekavējoties dodieties uz Ukrainu un piesakieties viņu armijā.

“Šis būs tikai mans privāts viedoklis (jo “Bez partijām” apvienos pilnīgi dažādu uzskatu cilvēkus, kas spēj vienoties par vienu lietu: vēlēšanu likuma maiņu).

Kad 1961.gadā tapa Rietumberlīnes mūris un pie Checkpoint Charly viens otram pretī stāvēja US un krievu tanki, tad alternatīva bija sākt lielo karu.

Tāpat kā tagad Trampa plānam alternatīva ir bombardēt Maskavu un tālāk tad jau redzēs.
Pagāja 30 gadi, vēsturiskais konteksts nomainījās un Berlīnes mūris krita. Tas pats notiks ar Krimu, – kad laiks pienāks.

Šobrīd situācija ir tāda, kāda tā ir. Ukraņu pusē beidzas karavīri, bet mūsējie kaujā saucēji un karot kūdītāji palīgā paši iet nesteidzās, tikai turpina finansēt un tirgoties ar putinu un, protams, stingri nosoda kaut ko tur, aizmirsu ko.

Jebkurā gadījumā lēmumu pieņems ukraiņu tauta. Pat ne viņu prezidents. Formāli šis plāns ir ļoti netaisnīgs un negodīgs, bet toties ilgtermiņā tas ir totāls morāls zaudējums krievijas valstij un tautai. Formāli var sankcijas pat atcelt, bet turpmāk uz mūžīgiem laikiem krievi staigās ar Bučas zīmogu pierē un civilizētā sabiedrībā viņi jutīsies tāpat kā tramvajā iekāpis bomzis, kas smird pēc kakām, bet visi pieklājīgi smaida un visi visu saprot.

Mēs varam arī pagaidīt. Tikmēr lai krievi par savu naudu sakopj pašu izpostīto Donbasu un iedod laiku Eiropai, kamēr tā tiek vaļā no mīkstiem politiķiem, kas no sirds pārliecināti, ka amerikāņiem jārūpējas par viņu drošību,” tā sociālajā tīkla “X” raksta Alvis Hermanis.

Taču vēl lielāku rezonansi izraisījusi Hermaņa atbilde zem ieraksta kādai sievietei, kura raksta: “Lai pateiktu, piedodiet, kļūdījos attiecībā uz Trampu, ir sarakstīts viss šis garais penteris!” Hermanis uz viņas komentāru atbildējis ar šādiem vārdiem: “Īsā versija speciāli tādiem kā jums: ja neatbalstāt Trampa miera plānu, tad rīt pat nekavējoties dodieties uz Ukrainu un piesakieties viņu armijā. Aicināt citus (gan ukraiņus, gan amerikāņus) šai situācijā uz karošanu un miršanu tomēr būtu pārāk liekulīgi un ļauni. Jūs taču tāda neesat?”

Tieši šie izteikumi sadusmojuši vairākus sociālā tīkla lietotājus, kuri savu sašutumu pauduši turpat komentāros zem Hermaņa ieraksta. Lūk, ko par to domā citi:

