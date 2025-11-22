Arī Krievija nav apmierināta ar Trampa miera plānu – zināms, ko Putins tajā vēlas mainīt 0
Krievijas reakcija uz ASV izstrādāto miera plānu skaidri liecina, ka Maskava nav gatava nekādam kompromisam. Par to raksta ASV bāzētais Kara pētījumu institūts (ISW), analizējot Kremļa līdera Vladimira Putina publiskos paziņojumus un Krievijas bruņoto spēku plānus, vēsta ārzemju mediji.
Analītiķi analizēja Krievijas diktatora Vladimira Putina piektdien Drošības padomes sanāksmē sniegtos paziņojumus, kuros viņš apstiprināja ASV plāna saņemšanu. Kremļa vadītājs paziņoja, ka Kremlis piekrīt priekšlikumiem, kas tika apspriesti Aļaskas samitā.
Vienlaikus viņš izplatīja naratīvu par “kara pamatcēloņiem”, drošības garantijām Ukrainai no Krievijas vai Ķīnas puses un civilā kontingenta nepieņemamo klātbūtni Ukrainā.
ISW norāda, ka Krievijas prasības līdz šim nav mainījušās. Kremļa amatpersonu publiskie paziņojumi neliecina par nekādu novirzīšanos no ilgstoši ieņemtās nostājas Ukrainas jautājumā.
Institūta analītiķi arī citēja rakstu Krievijas opozīcijas izdevumā, kurā teikts, ka Maskava neparakstīs līgumu tā pašreizējā formā. Pirmkārt, saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem Krievija nepiekrīt ierosinātajām drošības garantijām Ukrainai un iesaldēto līdzekļu izmantošanai. Kremlis arī uzskata, ka dokumentā ierosinātā Ukrainas bruņoto spēku samazināšana un sankciju atcelšanas mehānisms ir nepietiekams.
Analīzē norādīts, ka Krievijas amatpersonas publiskajā telpā rada informatīvas telpas, lai noraidītu amerikāņu 28 punktu plānu, jo tas atbilst daudzām, bet ne visām Kremļa prasībām. Putins un citi Krievijas politiķi apgalvo, ka okupanti savus mērķus var sasniegt arī ar militāriem līdzekļiem.
Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs informēja V. Putinu, ka Krievijas spēki turpinās savu misiju ieņemt atlikušās Luhanskas, Doņeckas, Zaporožjes un Hersonas apgabalu daļas saskaņā ar esošajiem plāniem.
Šie paziņojumi ir apstiprinājums Krievijas sabiedrībai, kas sagaida, ka Kremlis pilnībā okupēs visas četras zonas. ISW secina, ka ASV ierosinātais miera plāns netuvinās Krieviju un Ukrainu taisnīgam un ilgstošam mieram, bet gan radīs apstākļus iespējamai Kremļa agresijai arī nākotnē.
Analītiķi apgalvo, ka Ukrainas drošības garantiju ierobežotais ilgums, kas ir 10 gadi, ļaus Krievijai atkal iebrukt ar atjaunotu un pieredzējušu militāro spēku. Ierosinātā teritoriālā sadalīšana arī veicinās kara turpināšanos.
ISW arī uzskata, ka aizstāvošo spēku izvešana no Doņeckas apgabala atstātu Ukrainu bez aizsardzības un ļautu Krievijai atsākt ofensīvu Harkivas apgabala dienvidu daļā un Zaporožjes un Dņepropetrovskas apgabalu austrumu daļās.