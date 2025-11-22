Rietumu līderi pārliecināti, ka Trampa miera plāns Ukrainai prasa papildu darbu: ASV brīdina – nākamais scenārijs būs sliktāks 0
Rietumvalstu līderi, kas sestdien pulcējušies Dienvidāfrikā uz G20 samitu, paziņoja, ka ASV plāns kara izbeigšanai Ukrainā ir pamats, pie kura būs nepieciešams papildu darbs.
“Mēs esam stingri attiecībā uz principu, ka robežas nedrīkst mainīt ar spēku. Mēs esam nobažījušies arī par ierosinātajiem ierobežojumiem Ukrainas bruņotajiem spēkiem, kas padarītu Ukrainu neaizsargātu pret uzbrukumiem nākotnē,” viņi norādīja kopīgā paziņojumā.
Tekstu parakstīja Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas, Nīderlandes, Īrijas, Somijas, Norvēģijas un Eiropas Savienības vadītāji, kā arī Kanādas un Japānas premjerministri.
Tas tika izdots pēc steidzamas sanāksmes G20 samita kuluāros Johannesburgā, reaģējot uz ASV virzīto plānu.
Līderi norādīja, ka viņi “atzinīgi vērtē ASV nepārtrauktos centienus panākt mieru Ukrainā” un uzskata, ka ASV 28 punktu plāns “ietver svarīgus elementus” šā mērķa sasniegšanai.
“Tāpēc mēs uzskatām, ka šis projekts ir pamats, pie kura būs nepieciešams papildu darbs,” teikts paziņojumā.
Tajā tika uzsvērts, ka “to elementu īstenošanai, kas attiecas uz Eiropas Savienību un NATO, būs vajadzīga attiecīgi ES un NATO dalībvalstu piekrišana”.
“Mēs esam gatavi iesaistīties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu mieru nākotnē,” norādīts paziņojumā.
Jau ziņots, ka Vašingtona piedāvājusi plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kas, pēc visa spriežot, balstīts pamatā uz Krievijas prasībām. Tas paredz ne tikai okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē, bet arī Ukrainas apņemšanos nepievienoties NATO, alianses nepaplašināšanu un Krievijas atgriešanos G8, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākušais plāna projekts.
ASV draud ar vēl sliktāku vienošanos, ja Kijiva atteiksies no 28 punktiem
Amerikas Savienotās Valstis esot brīdinājušas Ukrainu, ja tā atteiksies no šobrīd piedāvātā 28 punktu miera plāna, nākamais scenārijs būšot tikai sliktāks. Tā vēsta britu laikraksts The Guardian, atsaucoties uz informētiem avotiem, kuriem zināmas detaļas par slepenajām sarunām.
Vakar pēc sarunas ar prezidentu Zelenski un zvana no Baltā nama ASV armijas sekretārs Dens Driskols, kurš negaidīti kļuva par miera līguma sarunu vedēju, Kijevā rīkoja brīfingu NATO vēstniekiem.
“Tā bija briesmīga sanāksme. Vēl viens strīds par to, ka “jums nav kāršu”,” izdevumam pastāstīja viens no klātesošajiem.
Driskols, kā ziņots, atteicās sniegt sīkāku informāciju par to, vai Ukrainai piedāvātais līgums ir tas 28 punktu plāns, kas nopludināts presei. “Dažas lietas ir svarīgas, dažas ir tikai fasāde, un mēs koncentrējamies uz lietām, kas ir svarīgas,” viņš atbildēja.
Eiropa ir noraizējusies, ka ASV un Krievija klusi izstrādāja šo “miera plānu” aiz Ukrainas muguras un tagad to pasniedz Kijevai kā jau noslēgtu vienošanos. Driskols attaisnoja šo pieeju, apgalvojot, ka tā padara procesu vieglāk vadāmu.
“Prezidents Tramps vēlas mieru tagad. Jo vairāk pavāru virtuvē, jo grūtāk to panākt,” viņš teica, atsaucoties uz sanāksmē klātesošu avotu.
Vienlaikus ASV pilnvarotā lietvede Kijevā Džūlija Deivisa, kura, protams, arī bija klāt sanāksmē, Eiropas diplomātiem paziņoja, ka, lai gan vienošanās nosacījumi Ukrainai ir skarbi, Kijevai nav citas izvēles kā vien tiem piekrist, pretējā gadījumā nākotnē tai būs jāsaskaras ar vēl sliktākiem apstākļiem.
“Tas neuzlabos vienošanos, bet gan pasliktinās to,” viņa teica.