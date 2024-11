Sniegputenis. Foto: Evija Trifanova/LETA

Trešdienas rītā daudzviet spēcīgi snieg un puteņo – īpaši Vidzemē un Ziemeļkurzemē; visā valstī ir apgrūtināta braukšana Ieteikt







Agrā trešdienas rītā visā Latvijā ir nokrišņi, daudzviet – īpaši Vidzemē un Ziemeļkurzemē – spēcīgi snieg un puteņo, liecina meteoroloģiskā informācija.

Redzamība sniegputenī vietām samazinājusies līdz 500 metriem. Latvijas lielāko daļu pārklājis sniegs, daudzviet tas ir pirmais sniegs sezonā. Sākot no valsts dienvidiem, sniegs pāriet lietū.

Austrumu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē – līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -1..+3 grādi.

Sākot ar valsts dienvidiem, gaidāma vēja iegriešanās no dienvidiem un gaisa temperatūras paaugstināšanās līdz +3..+7 grādiem. Dažviet Kurzemes piekrastē vēja ātrums brāzmās var pārsniegt 20 metrus sekundē.

Rīgā sniegputenis, austrumu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 12-14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0..+1 grāds.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijā bija +2..+6 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 19.novembrī bija +26 grādi Spānijas dienvidaustrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -20..-21 grāds Somijas un Norvēģijas ziemeļos, kā arī kalnos Norvēģijas dienvidos.

Trešdien Latvijas rietumu un centrālajā daļā pieņemsies spēkā dienvidu vējš, Kurzemē vējš iegriezīsies no rietumiem, brīdina sinoptiķi.

Gaidāmas brāzmas līdz 18-23 metriem sekundē, vietām piekrastē – līdz 26 metriem sekundē. Latgalē un Vidzemes austrumu pusē vējš būs lēnāks.

Valsts rietumu un centrālajos novados līdz vakaram būs spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenās krāsas brīdinājums par stipru vēju, bet Kurzemes rietumu piekrastē izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par gaidāmām vēja brāzmām līdz 26 metriem sekundē.

Daudzviet Latvijā trešdien gaidāmi nokrišņi – pārsvarā lietus. Starp mākoņiem vietām uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra būs +2..+7 grādi.

Rīgā priekšpusdienā vēl iespējams lietus, pēcpusdienā nav gaidāmi nokrišņi un mākoņu sega brīžiem kļūs plānāka. Gaisa temperatūra sasniegs +6 grādus. Arī galvaspilsētā izsludināts dzeltenā līmeņa brīdinājums par dienvidu, dienvidrietumu vēja brāzmām līdz 20-22 metriem sekundē; brīdinājums būs spēkā līdz plkst.18.

Laikapstākļus nosaka spēcīgs ciklons, tā centrs šķērso Kurzemes rietumus. Atmosfēras spiediens Liepājā pazeminājies līdz 974 hektopaskāliem jūras līmenī, dienas vidū Ziemeļkurzemē gaisa spiediens var noslīdēt zem 970 hektopaskāliem.

🟡🌨️Šonakt Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona, kas visā valstī atnesīs slapju sniegu un sniegu!

🌬️❄️No rīta daudzviet būs izveidojusies 5-8 cm bieza sniega kārta, brāzmainā vēja dēļ nedaudz putinās!

⚠️Nokrišņu laikā redzamība pasliktināsies un autoceļu posmi būs slideni! pic.twitter.com/pnErA5jGG8 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 19, 2024

Sniegs un putenis apgrūtina braukšanu visā valsts teritorijā

Trešdienas rītā sniegs un putenis apgrūtina braukšanu visā valsts teritorijā, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 117 ziemas dienesta tehnikas vienība.

Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināta ir braukšana uz Tallinas šosejas, uz Vidzemes šosejas no Rīgas līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas no Murjāņiem līdz Valkai, visā Rīgas apvedceļa posmā, kā arī uz Daugavpils šosejas no Salaspils līdz Ilūkstei.

Tāpat ir apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Bauskas šosejas no Rīgas līdz Dzimtmisai, uz Jelgavas šosejas no Rīgas līdz Meitenei, uz Liepājas šosejas no Rīgas līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas no Rīgas līdz Ventspilij, autoceļa Liepāja-Lietuvas robežas (Rucava) visā posmā, autoceļa Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robežas (Terehova) visā posmā, un arī uz autoceļa Krievijas robežas (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posmā no Špoģiem līdz Grebņevai.

Piesardzīgājiem jābūt, arī braucot pa Rēzeknes apvedceļu un valsts reģionālo autoceļu Tīnūži-Koknese.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Ogres, Aizkraukles, Madonas, Dobeles, Jelgavas, Gulbenes, Smiltenes, Saldus, Talsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Tukuma, Liepājas, Dobeles, Valkas un Ventspils apkārtnē.

LVC atgādina, ka snigšanas laikā sniega kārta veidojas atkārtoti, tāpēc aicina plānot papildu laiku ceļā. Svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem.

Autovadītājus aicina būt īpaši uzmanīgus, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

☃️ Pirmo reizi kopš 23.aprīļa Jelgavā zemi klāj vienlaidu sniega sega, kas arī ir pirmā sniega kārtiņa 2024./2025.gada sezonā – pirms brīža ap 3 cm.

Labs starts – varēja būt arī tikai slapja sniega pārslas. Nu jau sniegs pakāpeniski pāriet lietū.

⚠️🚗 Braukšanas apstākļi mainīgo… https://t.co/TiOdwuGPGd pic.twitter.com/YE5TQleRwr — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) November 20, 2024

Šoferītes un šoferīši❗️Ja kāds tieši šobrīd dodas ceļā vai jau ceļo pa mūsu skaisto Kurzemi, esiet ļoti uzmanīgi!🙏

Redzamība -1, jo ļoti stipri putina un tumšs, ceļa virsma – solītie 5 cm jau ir un būs vēl.❄️❄️❄️ Visiem veiksmīgi!🤞 pic.twitter.com/3W5Wpx0PWL — Daiga (@zeile_daiga) November 20, 2024