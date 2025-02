Ilustratīvs foto. Ilustratīvs foto.

"Tu vienmēr/atkal/nekad…" Šī un citas frāzes, ko nevajadzētu sacīt savam vīrietim







Daudzi cilvēki neapzinās, cik milzīgs spēks pār tuviniekiem ir viņu vārdiem. Viņi var lietot noteiktas frāzes bez ļauna nolūka, taču tas var radīt emocionālu plaisu un pat sagraut attiecības. Dažos gadījumos šādi apsūdzoši vārdi var iedzīt cilvēku depresijā un pat izraisīt pašnāvību.

Apkopojām frāzes, kuras labāk neizmantot, ja vēlies saglabāt attiecības un tās nepasliktināt. Tas gan nenozīmē, ka tev par visu jāklusē, vienkārši mēģini izteikt savas domas maigākā formā. Saraksts nav pilnīgs. Katrs cilvēks ir individualitāte, tāpēc katru var aizskart kaut kas cits.

„Tu vienmēr/atkal…” „Tu nekad…”

Frāzes, kas sākas šādi, parasti ir pamatīgs pārspīlējums. “Tu atkal nopirki tos sliktos kartupeļus!”, “Tu atkal aizmirsi, ka dzelteni ziedi man nepatīk…”. Vīrietis vēlējās palīdzēt, iepriecināt, bet saņem pārmetumus. Tā nav konstruktīva neapmierinātības izpausme ar vēlmi risināt situāciju, bet gan nepārtraukta kritika, kas parāda – tu atsakies pamanīt partnera centienus, pozitīvos aspektus. Protams, tas var aizskart, likt partnerim justies nepamatoti kritizētam un izraisīt konfliktus.

“Tu man nekad nepalīdzi”. Sievietes tā runā, lai liktu vīrietim mainīt uzvedību, bet tas nenotiek. Labāk runā par konkrētu situāciju. Piemērs: “Vakar tu nenomazgāji traukus, lai gan bija tava kārta.” “Es būtu ļoti priecīga, ja tu biežāk (palīdzētu man, dāvinātu iemīļotos ziedus utt.)”

„Jā, bet mans bijušais/kaimiņš/brālēns/draudzenes vīrs utt…”

„Manam bijušajam tas izdevās labāk nekā tev…” Psihologi iesaka nekādā gadījumā nesalīdzināt partneri ar kādu citu, vismazāk jau nu ar savu bijušo. Cilvēks būs ļoti apbēdināts, ka kaut kādā ziņā ir sliktāks par to, kurš bija pirms viņa, pat ja tas ir sīkums. Vispār jau jebkuram cilvēkam ir nepatīkami viņam nelabvēlīgi salīdzinājumi ar kādu. Turklāt pastāvīga salīdzināšana pazemina pašvērtējumu un var izraisīt greizsirdību. Tā noniecina visas pūles, demotivē un pazemo, rada kompleksus, neirozes un mazvērtības sajūtu.

Pat ja partnerim kaut kas nesanāca, uzslavē par mēģinājumu un saki, ka nākamreiz izdosies. Cilvēku var salīdzināt tikai ar viņu pašu izaugsmes laikā kontekstā, un viss pārējais ir netaktiski. Ir ļoti svarīgi pamanīt sava vīrieša stiprās puses un pastāstīt viņam par tām. Kāpēc? Šī ir labākā motivācija, lai vīrietis ar prieku darbotos un sasniegtu mērķus!

„Nedabūsi seksu, kamēr nedarīsi to, ko es gribu!”

Šī frāze ir tieša manipulācija ar vīrieti, jo izdara spiedienu uz viņu. Taču nedrīkst aizmirst, ka manipulācijas ir ļoti neproduktīvs un arī emocionāli aizskarošs paņēmiens attiecībās. Iemācies meklēt kompromisus un cienīt otra vēlmes.

Protams, tev ir visas tiesības nevēlēties seksu jebkurā konkrētā brīdī vai ar konkrētu vīrieti. Nevajadzētu piekrist seksam tikai tāpēc, ka partneris to vēlas. Un jā, pat ilgstošās attiecībās piespiedu sekss ir vardarbība. Bet nevajadzētu baidīties par to runāt. Piemēram, frāze “es šobrīd nevēlos seksu” ir daudz godīgāka nekā “man sāp galva”, ja vien, protams, tā tiešām nesāp. Pat ja baidies aizvainot partneri vai kautrējies runāt par šo tēmu, šajā jautājumā nepieciešama atklātība. Tāpēc nekad nevajadzētu šantažēt vīrieti ar seksu. Tiklīdz padarīsi intīmās attiecības par maksāšanas līdzekli, tās pāries uz citu līmeni. Sekss var būt brīnišķīgs un patīkams, ja tas ir brīvprātīga abu partneru jūtu izpausme.

„Es taču tev teicu/brīdināju!”

Frāze izklausās tā, it kā teicēja būtu to vien gaidījusi, kad partnerim gadīsies kāda neveiksme/kļūda. Jā, tev izrādījās taisnība, bet tas, ka kārtējo reizi norādīsi, kāda esi gudriniece, bet pārējie – muļķi, neko labu nenesīs. Patiesi gudra sieviete nekad nepārmetīs vīrietim, ja viņš cieš neveiksmi vai sakāvi – kurš var būt pret to apdrošināts? Vai domā, ka vīrietis pats nesaprot, ka viņam nav izdevies, un nevaino sevi par kļūdu? Nenogurstoša zāģa vietā labāk esi atbalsts grūtos brīžos.

Sava pārākuma izrādīšana, īslaicīgs triumfs neatrisinās problēmu. Šie vārdi ne tikai uzliek papildu vainas apziņas nastu kādam, kuram jau tā ir grūti pārdzīvot kļūdu, bet arī apliecina, ka tev svarīgāk ir lielu reizi cilvēkam pārmest, nevis atrast pareizo risinājumu. Šādi izteikumi arī noniecina vīrieša rīcību. Rodas sajūta, ka viņš ne uz ko nav spējīgs. Patiesībā ikvienam ir tiesības kļūdīties un mācīties no tām. Risinājums ir kopīgi analizēt un atrast izeju no pašreizējās situācijas. Mīloša cilvēka uzdevums ir atbalstīt, nākt palīgā un netiesāt.

Kad vēlies pateikt šo frāzi, atceries, vai kāds kādreiz ir teicis tev ko līdzīgu un kā tas lika justies. Bezspēcībai, aizvainojumam un dusmām jāatrod izeja, bet ne šādā veidā. Labāk būtu palūgt savam partnerim tā vairs nedarīt vai piedāvāt alternatīvu risinājumu.

“Vai tu atceries, kas šodien par dienu?” „Pats nevarēji iedomāties?”

Šīs ir frāzes no operas “Lasi manas domas, uzmini, ko es gribu, un kādu svarīgu notikumu tu palaidi garām”. Vīrieši, tāpat kā sievietes, nav telepāti, turklāt viņiem ir pilnīgi atšķirīgs emocionālais diapazons nekā sievietēm. Viņiem viss ir jāpastāsta tieši. Pārrunājiet kopīgu brīvdienu plānus dažas nedēļas pirms pasākuma, paziņo, ko vēlies saņemt dāvanā, un jautā konkrētas lietas. Citādi viņi nesaprot, kas notiek. Ja ar tevi tas tā nav, tad tev paveicies: tu izvēlējies vīrieti ar lielu dzīves pieredzi, kurš papildus visam pārējam ir pietiekami nobriedis un paspējis tevi labi iepazīt.

Labāk gan neesi naiva – partneris visticamāk neatcerēsies, ka maijā būs 300 dienas kopš iepazīšanās, bet augustā tavai mammai dzimšanas diena. Vīrieši parasti neatceras šādus datumus, kas nozīmē, ka iespēja, ka viņi pēkšņi tos atcerēsies, ir ļoti maza. Un nevajag krist panikā – pat ja viņš ir aizmirsis par kādu notikumu, tas nav tas pats, kas aizmirst par tevi. Tu nebūt neesi kļuvusi viņam vienaldzīga. Ja vēlies saņemt dāvanas svarīgās jubilejās, vienkārši neuzkrītoši atgādini par tām.Lin

„Vai viņa (jaunā kolēģe, garāmgājēja,kaimiņiene utt.) ir simpātiska?”

«Nē, tu man esi visskaistākā» – atbildēs vīrietis. Samelos? Labāk neliec viņam domās jūs salīdzināt, apdomāt atbildi un melot. Un ko tad, ja vīrietis teiks: „Jā, viņa patiešām izskatās seksīgi.” Varbūt turpināsi jautāt: „Vai viņa izskatās labāk par mani un tu gribētu satikties ar tādu sievieti?”

„Cik sieviešu tev bija pirms manis? Vai tu mīlēji savu bijušo? Pastāsti, kā TAS ar viņu bija?”

Nav tev vajadzīga tāda informācija un taisnību visdrīzāk tāpat nedzirdēsi. Vai dzirdēsi un tas radīs sirdssāpes uz ilgu laiku.

„Nu lielākas muļķības es nebiju dzirdējusi!”

Dažreiz tas ir grūti, bet mēģini uztvert visas partnera idejas un lēmumus ar izpratni un cieņu. Citādi viņš pārstās tajos dalīties, un nebūsi lietas kursā. Nedrīkst nicinoši vai nievājoši izteikties par domām un rīcību. Un, ja kaut kas viņa uzvedībā tev šķiet muļķīgs vai nevietā, dari to zināmu taktiski.

„Atkal tas tavs futbols, hokejs, makšķerēšana…nu kā var tērēt laiku kam tādam? Un tavi draugi!? Tev nevajadzētu pavadīt tik daudz laika ar TĀDIEM cilvēkiem!”

Citiem vārdiem sakot – mani kaitina tas, kas tev ir nozīmīgs, dārgs. Hobiji, darbs, radinieki vai draugi ir daļa no tava vīrieša dzīves, kas viņam bija pirms tevis. Tie viņam ir un paliek svarīgi.

Piemēram, tev nepatīk viņa draugi un nevēlies ar viņiem komunicēt. Adekvāts vīrietis nepiespiedīs darīt ko nevēlies, taču tev jābūt taktiskai. Pasaki viņam: “Mīļais, es nevaru atrast kopīgu valodu ar taviem draugiem. Lūdzu, komunicē ar viņiem bez manis. Man nav interesanti kopā ar jums skatīties futbolu, klausīties sarunas par sportu un automašīnām.”

Tas ir normāli. Tāpat tev nav pienākuma sazināties ar viņa māti un klausīties pamācības, taču nevari aizliegt vīrietim ar viņu runāt. Meklē kompromisu – nedari to, ko nevēlies, bet arī neierobežo, jo tas pats attiecas uz to, kas nozīmīgs tev. Viņš taču nemēģina atrunāt tevi no kafijas tikšanās ar draudzenēm vai jogas nodarbības? Vienkārši nekritizē ko tādu, ko var apkopot jēdzienā – personīgā izvēle. Tava čīkstēšana situāciju nemainīs – viņš joprojām mīlēs savu futbolu u.tml., taču jūsu attiecības tas nekādā ziņā neuzlabos.

„Visām vīri kā vīri, nu kāpēc man tāds gadījies! Tu nekam nederi!” „Protams, ka tu nevarēsi to izdarīt/tev neizdosies!”

Šīs un līdzīgās frāzes liecina, ka tu ne tikai nemīli cilvēku, bet arī atklāti sagaidi, ka viņš izgāzīsies. Divtik briesmīgi, ja saki to vēl citu cilvēku klātbūtnē. Jā, gadās, ka partneris neadekvāti novērtē savus spēkus, taču “esi uzmanīgs” un citi saudzīgāki izteicieni neapcirps partnera spārnus un neliks pavisam zaudēt ticību sev.

Cilvēkiem attiecībās vajadzētu atbalstīt vienam otru jebkurā situācijā, novērtēt pūles, iedvesmot uz sasniegumiem, nevis noniecināt darbus, vārdus un jūtas, mazināt pašvērtējumu un palielināt neticību saviem spēkiem.

“Es tevi pametīšu”, “Es no tevis šķiršos”.

To vajadzētu teikt tikai vienā gadījumā – ja tiešām gribi šķirties. Protams, var salabt arī pēc šādiem vārdiem. Taču tādas frāzes paliek atmiņā un tikai tuvina romantisku vai draudzīgu attiecību beigas.