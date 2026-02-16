Foto. pexels-pixabay

Viss nav tik vienkārši! Holeriķis sajuks prātā flegmatiķa dārzā – katram rakstura tipam neder viens un tas pats dārza plānojums 0

Plānojot katram savu dārzu, jāņem vērā visu mājinieku raksturs un intereses, tādēļ iespējams dažādus plāna elementus apvienot, neaizmirstot katra galvenās vajadzības un svarīgākās zonas dārzā.

Lai palīdzētu to īstenot, “LA Tematiskā avīze” nāk ar padomiem lielāku vai mazāku piemājas dārzu iekārtotājam, par pamatu ņemot psihologu izstrādātos cilvēku iedalījumus dažādos temperamenta un rakstura tipos, katram tiek ieteikts atšķirīgs dārza plānojums, dažādi dārza elementi un augi – koki, krūmi un puķes.

