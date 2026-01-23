Ūdeņaini kartupeļi. Ko mainīt audzēšanā? 0
“Vai kartupeļu augšanas laikā izmantotie minerālmēsli var mainīt kartupeļu garšu – padarīt tos ūdeņainus?”
Vārīti bumbuļi var būt miltaini, sausi un ar vaskveida struktūru (tie nemaina formu pat tad, ja griež). Šādu vārītu bumbuļu konsistenci galvenokārt nosaka šķirnes īpatnības. Miltaini bumbuļi ir, piemēram, šķirnēm ‘Brasla’, ‘Imanta’, ‘Agrie Dzeltenie’, ar vaskveida struktūru – ‘Laura’, ‘Laimdota’. Šīs īpašības nedaudz ietekmē augšanas apstākļi: jo vairāk vasarā saulainu dienu, jo lielāks cietes saturs bumbuļos, tātad tie kļūst mazliet miltaināki. Ja audzēšanas laikā lielās devās izmanto slāpekli, cietes saturs ir zemāks, miltainība samazinās. Tomēr, ja kartupeļus (vienalga – miltainos vai vaskveida) kārtīgi nosusina, tiem nevajadzētu būt ūdeņainiem.
Parasti kartupeļiem garšas īpašības pasliktinās, audzējot smagā augsnē. Tie kļūst ūdeņaini. Ja kartupeļi ilgstoši atrodas mitrā, gaisa necaurlaidīgā mālainā augsnē, rodas arī sūruma piegarša. Zema garšas kvalitāte un mazāk cietes ir kūdrā augušiem kartupeļiem. Sava ietekme ir arī pārlieku augstai slāpekļa mēslojuma devai, kas neļauj bumbuļiem nobriest.
Slāpekļa mēslojums nosaka ražas lielumu: ja tā trūkst, raža ir maza, saīsinās veģetācijas periods. Slāpekļa pārbagātība pagarina veģetācijas periodu, augs nepārtrauc augšanu, samazinās izturība pret slimībām, toties raža ir lielāka. Ja slāpekļa nodrošinājums ir zems, neveidojas lieli bumbuļi, tie mazāk traumējas un labāk glabājas.
Lai kartupeļiem nodrošinātu pilnvērtīgu un vienmērīgu barības elementu piegādi, ieteicams izmantot kompleksos mēslojumus. Protams, iepriekš rūpīgi jāiepazīstas ar mēslojuma līdzekļu lietošanas rekomendācijām.