Ūdeņaini kartupeļi. Ko mainīt audzēšanā? 0

Ilona Klovāne / Latvijas mediji
Dārzs

“Vai kartupeļu augšanas laikā izmantotie minerālmēsli var mainīt kartupeļu garšu – padarīt tos ūdeņainus?”

Maks kā naudas magnēts: lūk, ko vajadzētu ievietot makā, lai stiprinātu finansiālo drošību
Sievietes atzīstas – 10 vīriešu ieradumi, ar kuriem ir gandrīz neiespējami sadzīvot
Kokteilis
PSRS laiku mode: 6 neglītākās lietas padomju sievietes garderobē 1
Lasīt citas ziņas

Vārīti bumbuļi var būt miltaini, sausi un ar vaskveida struktūru (tie nemaina formu pat tad, ja griež). Šādu vārītu bumbuļu konsistenci galvenokārt nosaka šķirnes īpatnības. Miltaini bumbuļi ir, piemēram, šķirnēm ‘Brasla’, ‘Imanta’, ‘Agrie Dzeltenie’, ar vaskveida struktūru – ‘Laura’, ‘Laimdota’. Šīs īpašības nedaudz ietekmē augšanas apstākļi: jo vairāk vasarā saulainu dienu, jo lielāks cietes saturs bumbuļos, tātad tie kļūst mazliet miltaināki. Ja audzēšanas laikā lielās devās izmanto slāpekli, cietes saturs ir zemāks, miltainība samazinās. Tomēr, ja kartupeļus (vienalga – miltainos vai vaskveida) kārtīgi nosusina, tiem nevajadzētu būt ūdeņainiem.

Parasti kartupeļiem garšas īpašības pasliktinās, audzējot smagā augsnē. Tie kļūst ūdeņaini. Ja kartupeļi ilgstoši atrodas mitrā, gaisa necaurlaidīgā mālainā augsnē, rodas arī sūruma piegarša. Zema garšas kvalitāte un mazāk cietes ir kūdrā augušiem kartupeļiem. Sava ietekme ir arī pārlieku augstai slāpekļa mēslojuma devai, kas neļauj bumbuļiem nobriest.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Citi pat mēnesī šādu naudu nevar nopelnīt – Niks Endziņš atklāj, cik maksā par mājas īri
Sals kļūs īpaši ass: laika prognoze svētdienai
“Šobrīd cīnāmies pret VAD mediķiem. Idiotisms.” Sabiedrībā uzvirmo asas diskusijas par Valsts aizsardzības dienestu

Slāpekļa mēslojums nosaka ražas lielumu: ja tā trūkst, raža ir maza, saīsinās veģetācijas periods. Slāpekļa pārbagātība pagarina veģetācijas periodu, augs nepārtrauc augšanu, samazinās izturība pret slimībām, toties raža ir lielāka. Ja slāpekļa nodrošinājums ir zems, neveidojas lieli bumbuļi, tie mazāk traumējas un labāk glabājas.

Lai kartupeļiem nodrošinātu pilnvērtīgu un vienmērīgu barības elementu piegādi, ieteicams izmantot kompleksos mēslojumus. Protams, iepriekš rūpīgi jāiepazīstas ar mēslojuma līdzekļu lietošanas rekomendācijām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Kartupeļu pankūciņas. Īpaši labam rezultātam pievieno sīpolu!
Receptes
Pildīta kartupeļu laiviņa ar sieru un gaļu
Receptes
Krāsnī cepti kartupeļi: mundierī un ar pikantu pildījumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.