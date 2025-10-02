TV24 ēterā atgriezies satiksmes drošībai veltīts raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība” 0
No 6. augusta TV24 ēterā atgriezies raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība”. Astoņu raidījumu ciklā tā vadītājs Ansis Klintsons kopā ar jomas ekspertiem skaidros aktualitātes satiksmes drošībā.
Šīs sezonas piektajā raidījumā tiek diskutēts par DPF filtriem un cieto daļiņu mērīšanu tehniskajās apskatēs. “Daļa no autovadītājiem, kuriem automašīna ir jaunāka par 2013. gadu, ir saskārušies ar to, ka tehniskajā apskatē viņiem ieliek par atgāzēm pirmo vērtējumu, lai gan iepriekšējos gados ar atgāzēm viss bija kārtībā. Ko tas nozīmē? Tā ir ar šo gadu uzsākta cieto daļiņu pārbaudes metode. Šajā gadā, ja cieto daļiņu koncentrācija atgāzēs pārsniedz pieļaujamo normu, tiek likts pirmais vērtējums. Un pirmais vērtējums nozīmē to, ka līdz nākošajai tehniskajai apskatei autovadītājam ir iespēja novērst šo defektu,” raidījumā skaidro Ceļu Satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Tehniskā departamenta vadītājs Pauls Beinarovičs.
Inter Cars Latvija B2B segmenta vadītājs Ivars Klints arī norāda, ka “Nav svarīgi likt oriģinālo vai neoriģinālo filtru, svarīgi ir atrast iemeslu, kāpēc pirmais sabojājās, jo tikai, nomainot filtru, pēc gada problēma būs atpakaļ.”
Raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība” TV24 ēterā skatāms katru otro trešdienu plkst.20.30. Raidījums tapis sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.