Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. Scanpix/ Jan Woitas/dpa

Skaitlis ir neiedomājami liels! Ministrija prognozē, cik pārkāpumus uz ceļiem tuvākajā laikā fiksēs radari 0

LETA
16:52, 23. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Iekšlietu ministrija (IeM) prognozē, ka ar radariem tuvākajos gados konstatēs apmēram 1,5 miljonus pārkāpumu.

Plānots, ka 2026.gadā un turpmāk darbosies šādi stacionārie tehniskie līdzekļi, kas fiksēs ceļu satiksmes pārkāpumus, neapturot transportlīdzekli. Pirmkārt, AS “Latvijas valsts ceļu” tehniskie līdzekļi – 2026.gadā un turpmāk 56 tehniskie līdzekļi. 2026.gadā darbosies 98 Ceļu satiksmes drošības direkcijas fotoradari.

IeM arī prognozējusi pārkāpumu skaitu, proti, 2026.gadā tiktu sagatavoti 528 000 lēmumu, 2027.gadā – 521 000 lēmumu, 2028.gadā – 482 000 lēmumu.

Pārkāpumu skaits prognozēts, ņemot vērā iepriekšējo gadu statistiku, transportlīdzekļu plūsmas intensitāti un pārkāpēju gadījumu skaita īpatsvaru procentos kopējā transportlīdzekļu plūsmā, kā arī turpmāko gadu tendences.

Šādās prognozēs ņemts vērā, ka nākotnē paredzēta transportlīdzekļa vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmu uzstādīšana ne tikai uz valsts galvenajiem, bet arī reģionālajiem autoceļiem, par kuru lietošanu nav maksājama nodeva.

Valdība otrdien atbalstīja izmaiņas 2021.gadā pašas pieņemtajā lēmumā par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu. Izmaiņas paredz atļaut IeM uzņemties ilgtermiņa saistības par radaru darbības nodrošināšanu. 2026.gadā tie būtu ne vairāk kā 3,455 miljoni eiro, 2027.gadā – ne vairāk kā 3,436 miljoni eiro, 2028.gadā un turpmāk katru gadu – ne vairāk kā 3,3 miljoni eiro.

