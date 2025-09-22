Foto. pexels.com/Khunkorn Laowisit

Daudziem dīzeļdzinēju automašīnu īpašniekiem Latvijā nākas saskarties ar negaidītiem un dārgiem izdevumiem, kas saistīti ar dīzeļdegvielas daļiņu filtru (DPF) atbilstību jaunajām prasībām.

Nesen Rīgā veikta bezmaksas DPF pārbaužu kampaņa atklāja satraucošus rezultātus: puse no pārbaudītajām automašīnām neatbilst standartiem, liekot autovadītājiem domāt par dārgiem remontiem.

Kampaņā Rīgā tika pārbaudītas 160 dīzeļdzinēju automašīnas, un puse no tām neizturēja pārbaudi, jo to DPF filtru rādījumi pat četrkārt pārsniedza pieļaujamo kaitīgo daļiņu robežu. Eksperti uzskata, ka šāda situācija var būt izplatīta ne tikai galvaspilsētā, bet visā Latvijā.

Kampaņa, kā raksta grani.lv, izgaismojusi vēl vienu problēmu – daudzu autovadītāju nezināšanu par jaunajām prasībām.

Daudzi nemaz nezina, ka stingrākas DPF prasības attiecas uz automašīnām, kas reģistrētas pēc 2013. gada 1. janvāra.

Šobrīd 2025. gads ir pārejas periods, kura laikā, konstatējot paaugstinātu kaitīgo izmešu līmeni, problēma jānovērš līdz nākamajai tehniskajai apskatei.

Tomēr no 2026. gada noteikumi kļūs vēl stingrāki – defekti būs jānovērš viena mēneša laikā.

DPF filtra nomaiņa, kas paredzēta kaitīgo izmešu samazināšanai, ir dārga – tās izmaksas svārstās no 1000 līdz 3000 eiro, neieskaitot autoservisa pakalpojumus. Turklāt, kā norāda eksperti, ja netiek novērsts dzinēja darbības traucējumu pamatcēlonis, pat jauns filtrs ātri sabojāsies.

Problēmu sarežģī fakts, ka daudzi autovadītāji, lai ietaupītu naudu un nokārtotu tehnisko apskati, vienkārši izņem DPF filtrus. Tas nozīmē, ka, pērkot lietotu dīzeļdzinēja automašīnu, kas šķiet izdevīga, pircējs var neapzināti iegūt transportlīdzekli ar slēptiem defektiem.

Kampaņa atklāja arī autovadītāju zināšanu trūkumu par DPF filtru uzturēšanu un jaunajām prasībām.

Daudzi nezina, ka regulāra apkope un pareiza ekspluatācija var pagarināt filtra kalpošanas laiku. Bez tam filtru izņemšana ne tikai apdraud vidi, bet arī rada risku neizturēt tehnisko apskati, kad stingrākās pārbaudes kļūs obligātas.

Autovadītājiem ieteicams laikus pārbaudīt savu automašīnu DPF filtrus un konsultēties ar speciālistiem, lai izvairītos no dārgiem remontiem un soda sankcijām nākotnē. Pretējā gadījumā dīzeļdzinēju automašīnu uzturēšana var kļūt par finansiālu slogu.

