Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/Oleksandr GIMANOV / AFP

Ukraina pagarina karastāvokli vēl par 90 dienām 0

LETA
22:22, 21. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas parlaments otrdien apstiprināja karastāvokļa un vispārējās mobilizācijas pagarināšanu par 90 dienām līdz februāra sākumam, pavēstīja parlamenta preses dienests.

Prezidenta Volodimira Zelenska ierosinātais pagarinājums tika pieņemts ar divu trešdaļu balsu vairākumu.

Abu pasākumu termiņš bija noteikts līdz 5. novembrim.

Karastāvokli un mobilizāciju pirmo reizi ieviesa uz 30 dienām pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma 2022. gada februārī, un kopš tā laika to termiņš regulāri pagarināts.

Karaklausībai pakļautiem vīriešiem vecumā no 22 līdz 60 gadiem ar dažiem izņēmumiem ir aizliegts atstāt valsti.

Augustā tika atcelts aizliegums no valsts izbraukt vīriešiem vecumā no 18 līdz 22 gadiem. Līdz ar aizlieguma atcelšanu no valsts izceļojošo jauno vīriešu skaits strauji pieauga.

