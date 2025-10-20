“Vienkārši jāapstājas pie pašreizējām līnijām…” Trampa un Zelenska saruna beidzas ar vilšanos 0
Piektdienas tikšanās starp Trampu un Zelenski noritēja saspringtā gaisotnē. ASV prezidents Donalds Tramps noliedz, ka būtu spiedis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski atdot visu Donbasu Krievijai.
Pēc sarunu dalībnieku teiktā, diskusija noslēdzās ar Trampa nostāju par “vienošanos palikt tur, kur mēs šobrīd atrodamies”, proti, frontes iesaldēšanu gar pašreizējām līnijām.
“Mēs uzskatām, ka viņiem vienkārši jāapstājas pie pašreizējām līnijām,” žurnālistiem sacīja Tramps, vienlaikus noliedzot, ka būtu ieteicis Zelenskim atdot visu Donbasu Krievijai.
“Lai tas tiek sadalīts tā, kā tas ir. Tas ir sadalīts tieši tagad. Es domāju, ka 78% teritorijas jau ir ieņēmusi Krievija,” atbildot uz “Reuters” korespondenta jautājumu, piebilda ASV prezidents. Viņš arī norādīja, ka puses par iespējamu vienošanos varētu runāt vēlāk.
Balstoties uz pieejamo informāciju, šī tikšanās Ukrainas pusei sagādāja vilšanos. Zelenskis cerēja pārliecināt Amerikas līderi nodrošināt Kijevu ar tāla darbības rādiusa “Tomahawk” spārnotajām raķetēm, kas spēj trāpīt mērķiem dziļi Krievijas teritorijā. Tomēr, kā svētdien paziņoja viceprezidents Dž. D. Venss, Tramps vēl nav pieņēmis galīgo lēmumu šajā jautājumā.
Pēc vairāku avotu teiktā, saruna nebija diplomātiska. “Tas bija diezgan slikti,” sacīja viens avots, apgalvojot, ka Trampa vēstījums būtībā bija: “Jūsu valsts tiks iznīcināta,” ja Ukraina nepanāks vienošanos ar Krieviju. Cits avots noliedza vārda “iznīcināta” lietošanu, taču abi apstiprināja, ka Tramps lietoja vairākus lamuvārdus.
Intervētie norādīja, ka Trampa nostāju lielā mērā ietekmēja viņa saruna ar Vladimiru Putinu iepriekšējā dienā. Saskaņā ar “Financial Times”, Putins šīs sarunas laikā ierosinājis teritoriālu apmaiņu: Ukraina atteiktos no Doņeckas un Luhanskas apgabaliem apmaiņā pret daļu Zaporožjes un Hersonas. Viens avots apgalvoja, ka Tramps teicis Zelenskim, ka Putins draudējis “iznīcināt” Ukrainu, ja Ukraina nepiekritīs šādiem nosacījumiem.
Pēc “Reuters” avota teiktā, atteikšanās no šīs teritorijas padarītu pārējo Ukrainas teritoriju ievērojami neaizsargātāku pret turpmākiem Krievijas uzbrukumiem un piekrišana šādiem nosacījumiem būtu pielīdzināma “pašnāvībai”.
Starp ASV amatpersonām Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs bijis visagresīvākais, cenšoties pārliecināt Ukrainas pusi pieņemt Krievijas priekšlikumu. Kā ziņo vēl kāds informācijas avots, viņš kā argumentu minējis ievērojami lielo krievvalodīgo iedzīvotāju skaitu Doņeckas un Luhanskas apgabalos.