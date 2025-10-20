Aleksandrs Lukašenko
Baltkrievija vēlas sarunas ar Ukrainu: kāpēc tik pēkšņi Minskai ir svarīgi iesaistīties miera panākšanā?

LA.LV
14:31, 20. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Baltkrievija cenšas uzsākt sarunas ar Ukrainu, lai mazinātu savu starptautisko izolāciju un uzlabotu attiecības ar Rietumiem, vēsta The Kyiv Independent.

Par to pirmdien paziņojis VDK vadītājs Ivans Tertels, uzsverot, ka viņa pārstāvētā iestāde ir gatava dialogam ar Kijivu, lai rastu vienprātību par kara izbeigšanu ar Krieviju.

“Mūsu prezidents dara visu iespējamo, lai stabilizētu situāciju reģionā. Mums ir izdevies līdzsvarot pušu intereses šajā ārkārtīgi sarežģītajā situācijā, kas tendēta uz eskalāciju,” norādīja Tertels.

Viņš uzsver, ka tikai caur mierīgiem un klusiem sarunu kanāliem, meklējot kompromisu, ir iespējams atrisināt šo situāciju, norādot, ka daudz kas atkarīgs arī no Ukrainas puses.

Kijiva pagaidām oficiāli nav komentējusi Tertela paziņojumu.

Kā vēsta ārzemju mediji, Baltkrievijas valdības izteikumi par sarunām ar Ukrainu sakrīt ar aktīvām Minskas pūlēm mazināt starptautisko izolāciju, kas iestājās pēc 2020. gada vēlēšanu falsifikācijām un atbalsta Krievijas iebrukumam Ukrainā.

Baltkrievija pēdējā laikā sākusi demonstrēt maigāku retoriku. Oktobra sākumā prezidents Aleksandrs Lukašenko kritizēja Kijivu par sarunu neveikšanu, brīdinot, ka Ukraina varētu pārstāt pastāvēt kā valsts, ja prezidents Volodimirs Zelenskis nepiekritīs sarunām.

Politologi uzsver, ka Minska cenšas samazināt atkarību no Maskavas un mazināt Rietumu sankciju ietekmi. Baltkrievijas diplomāti jau veikuši vairākas tikšanās ar Eiropas pārstāvjiem, apspriežot iespēju piedalīties miera iniciatīvās starp Krieviju un Ukrainu.

