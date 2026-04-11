“Ukraina pirmo reizi apsteidz Krieviju!” Slaidiņš izceļ lūzuma punktu dronu karā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:54, 11. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda, ka šī gada marts iezīmē būtisku pavērsienu karā – Ukraina pirmo reizi veikusi vairāk tālās darbības dronu triecienu nekā Krievija.

Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Pēc viņa teiktā, Ukraina martā veikusi aptuveni 7000 šādu triecienu, kamēr Krievija – ap 5500. Runa ir tieši par tālās darbības droniem, kas spēj sasniegt mērķus dziļi pretinieka teritorijā, nevis par frontes līnijas FPV droniem.

Slaidiņš uzsver, ka tas ir ļoti nozīmīgs rādītājs, kas apliecina Ukrainas spēju strauji attīstīt savas tehnoloģiskās un militārās kapacitātes. Šāda tendence liecina, ka Ukraina arvien efektīvāk spēj ietekmēt notikumus ārpus tiešās frontes zonas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atbildot uz jautājumu, vai tas ir vienreizējs rezultāts vai ilgtermiņa tendence, eksperts pauž pārliecību, ka šī attīstība turpināsies. “Redzam, ka Ukraina šo spēju sistemātiski attīsta,” viņš norāda.

Tas nozīmē, ka nākotnē dronu karš var kļūt vēl intensīvāks, un Ukrainas priekšrocības šajā jomā var būtiski ietekmēt spēku samēru konfliktā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.