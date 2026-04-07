Zaharova draud ar “atbildi” Baltijas valstīm saistībā ar Ukrainas droniem šo valstu gaisa telpās: viņas versiju izsmej pat propagandisti 0

7:29, 7. aprīlis 2026
Krievija apsūdzējusi Baltijas valstis par iespējamu līdzdalību Ukrainas uzbrukumos Krievijas ostām Baltijas jūrā, taču pat prokremliskie militārie blogeri apšauba šo versiju.

Kā vēsta uraiņu medijs Dialog.ua, Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova 6. aprīlī publicēja asu paziņojumu, kas vērsts pret Latviju, Lietuvu un Igauniju. Viņa apgalvoja, ka šīs valstis it kā esot atvērušas savu gaisa telpu Ukrainas bezpilota lidaparātiem, kas veikuši uzbrukumus Krievijas teritorijā.

Zaharova paziņoja, ka Ukrainas droni, uzbrūkot Krievijas ostām, iespējams, lidojuši caur Baltijas valstīm. Tomēr šim apgalvojumam netika sniegti nekādi pierādījumi.

Šī versija sākotnēji parādījās mazāk zināmos prokremliskos kanālos, taču vēlāk tika izsmieta pašu krievu vidū. Neskatoties uz kritiku, Krievijas Ārlietu ministrija nolēma šo versiju publiski izplatīt un izmantot kā pamatu draudiem.

Draudi Baltijas valstīm

Zaharova paziņoja, ka Maskava jau ir nosūtījusi “brīdinājumus” Baltijas valstīm:

“Ja šiem režīmiem pietiks prāta, viņi ieklausīsies. Ja nē, viņiem būs jāsaskaras ar atbildi.”

Latvijā, Lietuvā un Igaunijā patiešām ir fiksēti gadījumi ar Ukrainas droniem. Tomēr vietējās institūcijas secinājušas, ka šie bezpilota lidaparāti, visticamāk, novirzījušies no kursa Krievijas radioelektroniskās cīņas sistēmu ietekmē un tādējādi nejauši šķērsojuši robežu.

Pat prokremliskajā vidē šī versija izpelnījusies kritiku. Propagandists Iļja Tumanovs norādīja, kavpierobežas gaisa telpa ar Krieviju jau sen ir slēgta, un, ja Krievijai būtu reāli pierādījumi pret Baltijas valstīm, tie tiktu publiskoti. 

Vienlaikus viņš atgādināja, ka Baltkrievijas teritorija un gaisa telpa iepriekš tika izmantota militārām darbībām pret Ukrainu, kas rada dubultstandartu iespaidu.

Kā vēstīts iepriekš, Latvijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka Krievija īsteno plašu informatīvo kampaņu pret Baltijas valstīm. Latvija, Lietuva un Igaunija nepiedalās karadarbībā, lai gan sniedz atbalstu Ukrainai.

Pēc Latvijas puses vērtējuma, šādi Maskavas paziņojumi ir vērsti uz NATO diskreditēšanu, sabiedrības šķelšanu un starptautiskā atbalsta Ukrainai vājināšanu.

