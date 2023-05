VIDEO. Ukrainas armija ir gatava sākt ilgi gaidīto pretuzbrukumu – tas var sākties rīt, parīt vai pēc nedēļas

Aģentūra LETA ziņo, ka Ukrainas armija ir gatava sākt ilgi gaidīto pretuzbrukumu, intervijā britu raidsabiedrībai BBC apliecināja Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Daņilovs.

Konkrētu datumu viņš nenosauca, bet, atbilstoši viņa teiktajam, uzbrukums var sākties “rīt, parīt vai pēc nedēļas”.

Ukrainai nav tiesību kļūdīties, tāpēc šī ir “vēsturiska iespēja”, ko nedrīkst palaist garām, uzsvēra Daņilovs, kas savā amatā faktiski ir prezidenta Volodimira Zelenska kara kabineta centrā.

Interviju BBC pārtrauca Zelenska telefonisks ziņojums. Prezidents izsauca Daņilovu uz tikšanos, lai spriestu par pretuzbrukumu.

Intervijā Daņilovs arī sacīja, ka dažas Krievijas algotņu grupējuma ‘Vagner” vienības atkāpjas no Bahmutas.

Tās “pārgrupējas vēl trīs vietās”, bet tas “nenozīmē, ka viņi ar mums pārstās karot”.

Ukrainas armija sāks pretuzbrukumu, kad komandieri izlems, ka konkrētajā brīdī var gūt “vislabākos rezultātus”, skaidroja Daņilovs.

“Tas var notikt rīt, parīt vai pēc nedēļas,” sacīja padomes sekretārs.

“Būtu dīvaini, ja es nosauktu to vai citu notikumu sākuma datumu. Tā nevar…. Mūsu valsts priekšā ir ļoti atbildīgs uzdevums. Un mēs saprotam, ka mums nav tiesību kļūdīties,” rezumēja Daņilovs.

Šo faktu apliecina arī “Visegrád 24” ieraksts “Twitter”, kur viņi pārpublicējuši Ukrainas armijas virspavēlnieka Valērija Zalužnija publicēto video, kurā redzami Ukrainas karavīri ar “Western Leopard 2” tankiem.

Zalužnijs rakstīja: “Ir pienācis laiks atgūt to, kas ir mūsu!”

The Commander-in-Chief of the Ukrainian Army, Valerii Zaluzhnyi, has published a high-quality video of Ukrainian soldiers with Western Leopard 2 tanks

Zaluzhnyi wrote “It’s time to get back what’s ours”

Looks like the Ukrainian counterattack is comingpic.twitter.com/MK9kMncV9l

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 27, 2023