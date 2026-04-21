Ukrainas atbalstam aicina uz komiķu šovu "Smieklu lādiņš"
Ar mērķi savākt ziedojumus Ukrainas karavīriem, Latvijas vadošie komiķi 30. aprīlī plkst. 19.00 aicina uz vērienīgu šovu “Smieklu lādiņš”, ko varēs vērot ne tikai klātienē koncertzālē “Tower”, bet arī TV24, tādējādi nodrošinot iespēju atbalstīt Ukrainu plašai auditorijai visā Latvijā. Ieņēmumi tiks novirzīti apvidus auto vai mikroautobu iegādei Ukrainas Speciālo operāciju spēku dronu operatoru vienības vajadzībām.
Pērn “Smieklu lādiņā” un tā ietvaros notikušajā labdarības izsolē Ukrainas atbalstam tika saziedoti 21 467 eiro. Par saziedoto Ukrainas Internacionālajam bataljonam iegādātas nakts redzamības kameras, 20 droni un to detaļas. Komiķis un viens no “Smieklu lādiņa” rīkotājiem Jānis Kozlovskis uzsver: “‘Smieklu lādiņa” tradīcija turpinās ar jaunu spēku – mums nav pamata apstāties, kamēr tepat kaimiņos joprojām notiek necilvēcīga cīņa. Aicinām publiku pievienoties Latvijas komiķu iniciatīvai un arī šogad kopīgiem spēkiem parādīt, kas ir mūsu vērtības.”
Plānots, ka šogad “Smieklu lādiņa” un izsoles ieņēmumi tiks novirzīti apvidus auto vai mikroautobusa iegādei Ukrainas Speciālo operāciju spēku dronu operatoru vienības vajadzībām.
Pasākuma laikā ar jokiem un priekšnesumiem priecēs Četri Brāļi – (Jānis Kozlovskis, Juris Kozlovskis, Oskars Kozlovskis un Kozmens), Divas – (Anete Bendika, Elīna Geida), Iluzionists Edžus, Jānis Kreičmanis, Kalvis Troska, Gandrīz draugi, Rūdolfs Kugrēns, Spiediens komiķi, 2×2 Improvizācija un citi.
Skatītājiem būs iespēja piedalīties arī labdarības izsolē, kur komiķi kopā ar labdarības biedrību “Tavi draugi”, kas jau vairākus gadus nodrošina koordinētu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā, pret ziedojumiem piedāvās īpašas piemiņas veltes. Daļa no tām speciāli “Smieklu lādiņa” publikai radītas Ukrainas piefrontē.
