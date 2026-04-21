FOTO. Sestdien Rīga atkla rūks un dūks – tiks atklāta motosezona; šogad pie t/c “Akropole Rīga” 4
Tradicionālais motosezonas atklāšanas pasākums Rīgā šogad norisināsies citviet – pie tirdzniecības centra “Akropole Rīga”.
Motosezonu Rīgā tradicionāli atklāja pie tirdzniecības centra “Mols”, bet tas ir slēgts rekonstrukcijas dēļ.
Kā liecina informācija tirdzniecības centra “Akropole Rīga” mājaslapā, sezonas atklāšanas pasākums 25. aprīlī sāksies no plkst. 10, kad motociklisti no visas Latvijas pulcēsies iepirkšanās centra autostāvvietā.
Tirdzniecības centra telpās būs iespēja apskatīt motociklu izstādi un plkst. 13 baudīt grupas “Dzelzs Vilks” koncertu.
Paralēli motosezonas atklāšanas svētkiem prezentēs arī projektu “Latvijas motoklubu leģendas”, kurā dokumentēta Latvijas moto kultūras vēsture, personības un klubi, veidojot unikālus ceļojumu maršrutus un foto liecības.
Savukārt plkst. 14 sāksies tradicionālais sezonas atklāšanas brauciens cauri Rīgai.
Latvijas motosezonas atklāšanu šogad rīko Latvijas Motoklubu asociācija sadarbībā ar iepirkšanās un izklaides centru “Akropole Rīga”.
Kā aģentūru LETA informēja uzņēmumā “Rīgas satiksme”, motosezonas atklāšanas brauciena laikā būs izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā.
Brauciena laikā no plkst. 14 līdz aptuveni plkst. 15 būs izmaiņas atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos.
Motobrauciens virzīsies no tirdzniecības centra “Akropole Rīga” pa Latgales ielu, Dienvidu tiltu, Ziepniekkalna ielu, Mūkusalas ielu, Kuģu ielu, Trijādības ielu, Raņķa dambi un Daugavgrīvas ielu līdz Spilves lidostai.
Pasākuma laikā īslaicīgi tiks mainīti 10., 23. un 26. autobusu, kā arī 4., 19. un 27. trolejbusu maršruti, novirzot tos pa apvedceļiem.
Atsevišķos posmos būs slēgtas pieturvietas, un pasažieru apkalpošana tiks nodrošināta tuvākajās iespējamajās pieturvietās.
Motobrauciena laikā iespējami arī īslaicīgi kustības traucējumi citiem tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutiem Latgales ielas, Dienvidu tilta un Daugavgrīvas ielas apkārtnē, jo Valsts policija atsevišķos posmos uz laiku slēgs transportlīdzekļu kustību.