“Circle K” tik tikko paziņoja, ka uzsācis vērienīgu modernizācijas projektu – uzņēmums investējis aptuveni 10 miljonus eiro jaunās paaudzes kafijas aparātos, lai klientiem piedāvātu vēl augstākas kvalitātes dzērienus līdzņemšanai. Jaunās iekārtas jau pakāpeniski tiek ieviestas Latvijā.
Uzņēmums uzsver, ka klienti kļūst arvien prasīgāki, un līdz ar jaunajiem automātiem mērķis ir nodrošināt nemainīgi augstu kvalitāti katrā tasītē visas dienas garumā.
Tomēr paralēli šiem jaunumiem sociālajos tīklos izskan arī kritiskas piezīmes “Circle K” virzienā. Kāda kliente vietnē “X” norāda uz šķietamām neatbilstībām starp dažādu izmēru kafijas krūzītēm – īpaši izceļot M un XL izmēra krūzītes.
“Jūs zināt, ka atšķiras tilpumi @CircleKLatvija kafijām M, L un XL? Vienmēr pirku XL, draugs parasti ņem M, kad salīdzinājām, atšķirība teju neredzama. Šodien apjautājos pārdevējai – esot atšķirīgi dzērieniem, bet baltai kafijai tilpums esot 220-240ml. Aizdomājos. Šāds tilpums šķiet par mazu, jo krūze lielāka, bet info sniedza no kaut kādiem papīriem. Hm…varbūt tā tikai kafija bez piena?
Pāreju atpakaļ uz M izmēru,” vietnē “X” pauda “Circle K” kliente.
Šāds tilpums šķiet par mazu, jo krūze lielāka, bet info sniedza no kkādiem papīriem.
Hm…varbūt tā tikai kafija bez piena?🤔
Lai vai kā, ir apčakara sajūta, jo XL krūzē tiešām paliek ļoti daudz vietas. Pāreju atpakaļ uz M izmēru.
Un jā, pārsvarā izmantoju savu termokrūzi.😉 pic.twitter.com/GyXiBWmPoP
— Ieva (@IevaTeUnTagad) April 6, 2026
LA.LV sazinājās ar “Circle K” pārstāvjiem, kuri atzīst, ka izprot klientu sajūtas, bet uzņēmums uzsver, ka visi dzērieni tiek gatavoti pēc stingri noteiktām receptēm un tilpuma standartiem, kas definēti iekšējos kvalitātes dokumentos.
Komentāru sniedz “Circle K Latvia” mazumtirdzniecības direktors Armands Žubulis: “Praksē vizuālas atšķirības starp dažādu izmēru krūzēm var šķist nelielas vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai nodrošinātu drošu un ērtu karsto dzērienu lietošanu, krūzītēs apzināti tiek atstāta brīva vieta. Tā ļauj klientiem ērti paņemt karstu dzērienu un uzlikt vāciņu neapdedzinoties, kā arī samazina izlīšanas iespēju, piemēram, automašīnā. Tāpat šī vieta paredzēta piedevām – pienam, putukrējumam u.c.
Otrkārt, dzēriena veids ietekmē gala tilpumu un vizuālo uztveri. Dažādiem dzērieniem (piemēram, melnai kafijai, kafijai ar pienu vai piena putām) ir atšķirīgas receptes un pagatavošanas parametri, kas var ietekmēt to, cik pilna krūze izskatās.
Papildus jāņem vērā, ka dažādu izmēru dzērieniem ir noteiktas tilpuma robežvērtības, kas var nedaudz variēt atkarībā no dzēriena veida un tehniskajiem parametriem.
Lai garantētu atbilstību, degvielas uzpildes stacijās vismaz reizi mēnesī tiek veikti kontrolmērījumi. Ja tiek konstatētas novirzes, tiek piesaistīta servisa kompānija, kas veic kafijas aparātu kalibrāciju. Tas ļauj nodrošināt konsekventu kvalitāti un tilpumu visās tirdzniecības vietās.”
DUS pārstāvis uzsver, ka saprot klientu sajūtu, ka lielāka izmēra dzērieni ne vienmēr sniedz proporcionāli lielāku daudzumu, taču viņš vēlreiz norāda, ka dzēriena izmēri balstās uz receptūrām.
“Saprotam, ka klientiem var rasties šāda sajūta, īpaši, ja vizuāli atšķirības starp izmēriem nav izteiktas. Tomēr būtiski uzsvērt, ka dzērienu izmēri balstās uz receptūrām un tehniskiem parametriem, nevis tikai uz krūzes fizisko tilpumu. Piemēram, gan melnajai, gan baltajai kafijai tiek izmantots vienāds kafijas daudzums, lai nodrošinātu nemainīgi augstu garšas kvalitāti, bet kopējais dzēriena apjoms var atšķirties atkarībā no pievienotajām sastāvdaļām.
Tāpat jāņem vērā, ka dažādu dzērienu izmēru precīzi tilpumi var atšķirties un netiek publiski standartizēti, jo tie ir amplitūdā un atkarīgi no dzēriena veida. Atbilstoši normatīvajam regulējumam sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem nav obligāti jānorāda dzērienu mērvienības cenas, tomēr visa informācija par produktu specifikācijām klientiem ir pieejama, jautājot stacijas darbiniekiem.”