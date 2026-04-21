"Tas uz visiem laikiem mainīs karu" – Putins ir radījis "monstru", kas var iznīcināt viņu pašu
Karš, kuru Kremlis plānoja noslēgt ar uzvaru pāris nedēļu laikā, ir iegājis piektajā gadā un kļuvis par robotizētu konfliktu. Kremļa saimnieks Vladimirs Putins, uzsākot karu pret Ukrainu, ir radījis “monstru”, kas var iznīcināt viņu pašu – tā teikts britu militārā žurnālista Deivida Hemblinga rakstā, kas publicēts laikrakstā New York Post.
Konflikts piektajā gadā ir kļuvis par pilnvērtīgu robotu karu. Nesen Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis ziņoja, ka Ukrainas Bruņotie spēki, izmantojot tikai dronus un robotizētas sistēmas, ieņēmuši ienaidnieka pozīciju. Tas bija pirmais šāds gadījums vēsturē.
“Pēdējo četru gadu laikā Krievijas galvenā priekšrocība karā bija personālsastāva skaitliskais pārsvars. Kremlim izdevās frontē sakoncentrēt tādu karavīru daudzumu, ar kura savaldīšanu Ukraina tik tikko tika galā. Taču, aizstājot karavīrus ar mašīnām, Kijiva ir spējusi neitralizēt ienaidnieka pārsvaru.
Iepriekšējās desmitgadēs dažādos konfliktos daudzas valstis mēģināja izmantot robotizētas platformas, tomēr šos mēģinājumus nevarēja saukt par īpaši veiksmīgiem. Tikai Krievijas un Ukrainas karā ir notikusi īsta revolūcija šajā jomā.
“Ukraina koncentrējās uz lētu sistēmu izveidi, izmantojot komerciālās tehnoloģijas. Tā nekavējoties pārbauda tās kaujas laukā, sniedzot ražotājiem atgriezenisko saiti un pilnveidojot mašīnas. Ukraiņi apgalvo, ka spēj dažu nedēļu laikā paveikt to, kam Rietumos nepieciešami gadi,” raksta eksperts.
Sākotnēji ukraiņi robotizētās platformas izmantoja loģistikas nolūkos, lai piegādātu kravas uz priekšējām līnijām. Taču uzdevumi ātri vien kļuva sarežģītāki. Šodien tās izmanto ievainoto evakuācijai, mīnēšanai, tiešai karadarbībai.
Ir fiksēts gadījums, kad šāds attālināti vadāms robots viens pats noturēja Ukrainas pozīciju 45 diennaktis. “Roboti pa īstam neaizstās kājniekus, kamēr tie nespēs iekļūt ēkās, ieņemt ierakumus un veikt uzdevumus, kas prasa fizisku lokanību. Bet tas var notikt ātrāk, nekā jūs domājat: Ukrainas militārpersonas jau ir eksperimentējušas ar četrkājainiem, sunim līdzīgiem robotiem,” teikts rakstā.
Ukrainai strauja robotizēto bezpilota platformu attīstība ir valsts izdzīvošanas jautājums. “Ukraina ir apņēmības pilna uzvarēt. Un, ja izdzīvošana nozīmē sūtīt kaujā mašīnas, kas līdzīgas “Terminatoram”, valsts nevilcināsies. Putina armija beidzot var atdurties pret neatlaidīgu robotu-karavīru sienu, kurus vada apkalpes daudzu kilometru attālumā no frontes līnijas. Un tas uz visiem laikiem mainīs karu,” secināja Hemblings.