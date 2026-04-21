Rietumu Banka kļūst par koncertzāles “Cēsis” patronu 0

15:43, 21. aprīlis 2026
Šī gada sākumā koncertzāle “Cēsis” un Rietumu Banka ir uzsākušas sadarbību, apvienojot kopīgas vērtības un ilgtermiņa redzējumu par kvalitatīvas kultūras un profesionālās mākslas nozīmi sabiedrības attīstībā. Partnerības mērķis ir stiprināt augstvērtīgu kultūras procesu pieejamību reģionos un veicināt jaunu, nozīmīgu mākslas projektu tapšanu Latvijā.

Koncertzāle “Cēsis” jau divpadsmito gadu ir viens no nozīmīgākajiem profesionālās mākslas centriem Latvijā, piedāvājot daudzveidīgu un kvalitatīvu programmu mūzikā, teātrī, kino un vizuālajā mākslā. Savukārt Rietumu Banka savā darbībā konsekventi atbalsta iniciatīvas, kas sekmē ilgtspējīgu attīstību, izglītību un kultūras pieejamību.

Abas organizācijas vieno pārliecība, ka ieguldījums kultūrā ir ieguldījums sabiedrības izaugsmē, radošumā un nākotnē. Sadarbība balstās savstarpējā izpratnē par profesionalitātes un atbildīgas attīstības nozīmi, kā arī vēlmē stiprināt Latvijas kultūrtelpu.

“Esam patiesi pateicīgi Rietumu Bankai par uzticēšanos, atvērtību un vēlmi būt līdzās kultūras procesiem Latvijā. Šāda veida sadarbība mums dod iespēju domāt plašāk, strādāt ambiciozāk un radīt unikālus projektus, kas citādi nebūtu iespējami. Tieši tas ir koncertzāles “Cēsis” radošā koncepta pamats – piedāvāt skatītājiem īpašus, saturiski spēcīgus un emocionāli paliekošus mākslas notikumus,” uzsver koncertzāles “Cēsis” valdes locekle un mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska.
Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja uzsver: «Mums ir patiess prieks kļūt par koncertzāles “Cēsis” patronu, jo tā jau vairākus gadus pārliecinoši ierindo Latviju starp labākajiem Eiropas mūzikas centriem. Šī ir unikāla modernās arhitektūras un izcilas akustikas telpa, īstā Vidzemes reģiona pērle, kas izceļas arī ar plašu un kvalitatīvu mūzikas programmu.

Sadarbība ar koncertzāli “Cēsis” ir nākamais loģisks solis mūsu ilggadējā nacionālās kultūras un mākslas atbalsta stratēģijā.”

Sadarbības laikā paredzēts atbalstīt vairākus koncertzāles “Cēsis” mākslinieciskos projektus, veicinot profesionālās mākslas pieejamību plašākai auditorijai un turpinot attīstīt Cēsis kā nozīmīgu kultūras galamērķi Latvijā.

